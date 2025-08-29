Sweetwater County Arrest Report for August 29, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
OLSON, JAKOB KLYDE
Age: 31
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-29
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #15024, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Criminal Entry
- Status: PENDING, Bond: #15024, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LAM, NHUAM
Age: 58
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-28
Arresting Agency: ICE
GALAZ GONZALEZ, GERARDO
Age: 50
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-28
Arresting Agency: ICE
AMMONS, CHAVEZ MONTEL
Age: 33
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-28
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT FTP)
- Status: PENDING, Bond: #15015, CASH, $1500, Court: DISTRICT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #15014, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
FERNANDEZ ROMERO, CARLOS
Age: 33
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-28
Arresting Agency: ICE
DROGUETT ALDEA, DANIEL
Age: 20
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-28
Arresting Agency: ICE
CHIRITA, NORIS
Age: 18
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-28
Arresting Agency: ICE
ALKARORI, MOHAMAD
Age: 48
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-28
Arresting Agency: ICE
DAVIS, JOHN WESLEY
Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-28
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – 0.08% or More – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15013, CASH OR SURETY, $850, Court: RS MUNICIPAL COURT
TORRES GOMEZ, JORGE ADAN
Age: 28
Address: LAS VEGAS, NV
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-28
Arresting Agency: WHP
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15011, CASH, $200, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15011, CASH, $200, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Windshields and Wipers – Obstructed View
- Status: PENDING, Bond: #15011, CASH, $200, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BHATTI, NICOLE AMY
Age: 39
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-28
Arresting Agency: SCSO
- Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 1st Offense (WRNT)
- Status: OR’D, Bond: #15012, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
