Sweetwater County Arrest Report for August 29, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

OLSON, JAKOB KLYDE Age: 31 Address: ROCK SPRINGS, WY Advertisement - Story continues below... Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2025-08-29 Arresting Agency: RSPD Charges: Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 2nd Offense Status: PENDING, Bond: #15024, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Criminal Entry Status: PENDING, Bond: #15024, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



LAM, NHUAM Age: 58 Address: Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2025-08-28 Arresting Agency: ICE

GALAZ GONZALEZ, GERARDO Age: 50 Address: Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2025-08-28 Arresting Agency: ICE

AMMONS, CHAVEZ MONTEL Age: 33 Address: GREEN RIVER, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2025-08-28 Arresting Agency: WHP Charges: Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT FTP) Status: PENDING, Bond: #15015, CASH, $1500, Court: DISTRICT COURT

Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense (WRNT BOND VIOLATION) Status: PENDING, Bond: #15014, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



FERNANDEZ ROMERO, CARLOS Age: 33 Address: Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2025-08-28 Arresting Agency: ICE

DROGUETT ALDEA, DANIEL Age: 20 Address: Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2025-08-28 Arresting Agency: ICE

CHIRITA, NORIS Age: 18 Address: Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2025-08-28 Arresting Agency: ICE

ALKARORI, MOHAMAD Age: 48 Address: Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2025-08-28 Arresting Agency: ICE

DAVIS, JOHN WESLEY Age: 45 Address: ROCK SPRINGS, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2025-08-28 Arresting Agency: RSPD Charges: DWUI – 0.08% or More – 2nd+ Offense Status: PENDING, Bond: #15013, CASH OR SURETY, $850, Court: RS MUNICIPAL COURT



TORRES GOMEZ, JORGE ADAN Age: 28 Address: LAS VEGAS, NV Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2025-08-28 Arresting Agency: WHP Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense Status: PENDING, Bond: #15011, CASH, $200, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #15011, CASH, $200, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Windshields and Wipers – Obstructed View Status: PENDING, Bond: #15011, CASH, $200, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



BHATTI, NICOLE AMY Age: 39 Address: ROCK SPRINGS, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2025-08-28 Arresting Agency: SCSO Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 1st Offense (WRNT) Status: OR’D, Bond: #15012, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.