Sweetwater County Arrest Report for August 29, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

OLSON, JAKOB KLYDE

Age: 31

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-29

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15024, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Criminal Entry
    • Status: PENDING, Bond: #15024, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

LAM, NHUAM

Age: 58

Address: 

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-28

Arresting Agency: ICE

GALAZ GONZALEZ, GERARDO

Age: 50

Address: 

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-28

Arresting Agency: ICE

AMMONS, CHAVEZ MONTEL

Age: 33

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-28

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT FTP)
    • Status: PENDING, Bond: #15015, CASH, $1500, Court: DISTRICT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #15014, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

FERNANDEZ ROMERO, CARLOS

Age: 33

Address: 

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-28

Arresting Agency: ICE

DROGUETT ALDEA, DANIEL

Age: 20

Address: 

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-28

Arresting Agency: ICE

CHIRITA, NORIS

Age: 18

Address: 

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-28

Arresting Agency: ICE

ALKARORI, MOHAMAD

Age: 48

Address: 

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-28

Arresting Agency: ICE

DAVIS, JOHN WESLEY

Age: 45

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-28

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – 0.08% or More – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15013, CASH OR SURETY, $850, Court: RS MUNICIPAL COURT

TORRES GOMEZ, JORGE ADAN

Age: 28

Address: LAS VEGAS, NV

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-28

Arresting Agency: WHP

  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15011, CASH, $200, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15011, CASH, $200, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Windshields and Wipers – Obstructed View
    • Status: PENDING, Bond: #15011, CASH, $200, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

BHATTI, NICOLE AMY

Age: 39

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-28

Arresting Agency: SCSO

  • Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 1st Offense (WRNT)
    • Status: OR’D, Bond: #15012, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

