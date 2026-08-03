Sweetwater County Arrest Report for August 3, 2026

Sweetwater County Arrest Report for August 3, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

TAYLOR, ADAM JAMES

Age: 43

Address: ROCK SPRINGS, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-08-03

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years Status: PENDING, Bond: #17100, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane Status: PENDING, Bond: #17100, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn Status: PENDING, Bond: #17100, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CLARK, BRANDON GENE

Age: 42

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-08-02

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Controlled Substance (BOND VIOLATION) Status: PENDING, Bond: #17099, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

GIBSON, JAMIE LYNNE

Age: 42

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-08-02

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-2nd Offense Status: PENDING, Bond: #17098, CASH OR SURETY, $210, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Sweetwater County Arrest Report for August 2, 2026

Sweetwater County Arrest Report for August 2, 2026

Big Show Schedule – Saturday, August 1st

Big Show Schedule – Saturday, August 1st

Sweetwater County Arrest Report for August 1, 2026

Sweetwater County Arrest Report for August 1, 2026

Big Show Schedule – Friday, July 31st

Big Show Schedule – Friday, July 31st