Sweetwater County Arrest Report for August 3, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
TAYLOR, ADAM JAMES
Age: 43
Address: ROCK SPRINGS, WY
Advertisement - Story continues below...
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-08-03
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years Status: PENDING, Bond: #17100, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane Status: PENDING, Bond: #17100, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn Status: PENDING, Bond: #17100, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CLARK, BRANDON GENE
Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-08-02
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Controlled Substance (BOND VIOLATION) Status: PENDING, Bond: #17099, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GIBSON, JAMIE LYNNE
Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-08-02
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-2nd Offense Status: PENDING, Bond: #17098, CASH OR SURETY, $210, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.