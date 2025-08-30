Sweetwater County Arrest Report for August 30, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
REOLLE, JEREMY RANDALL
Age: 27
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-29
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Endangering Children – Enter and Remain Where Methamphetamine is Being Stored or Manufactured
- Status: PENDING, Bond: #15038, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15038, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15038, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
- Status: PENDING, Bond: #15038, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GOMEZ, CASSONDRA MARIE
Age: 34
Address: RELIANCE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-29
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Endangering Children – Enter and Remain Where Methamphetamine is Being Stored or Manufactured
- Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 1st Offense
- Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
- Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ROLLINS, REINA MARY
Age: 54
Address: RELIANCE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-29
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15035, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
- Status: PENDING, Bond: #15035, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Endangering Children – Permitting Child to Remain in Area with Methamphetamine
- Status: PENDING, Bond: #15035, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CLEVELAND, DONOVAN SCOTT
Age: 56
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-29
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Endangering Children – Permitting Child to Remain in Area with Methamphetamine
- Status: PENDING, Bond: #15036, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ADAMS, MARTIN JOSEPH
Age: 36
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-29
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #15043, CASH, $3500, Court: DISTRICT COURT
HARRISON, AUBREE DAWN
Age: 28
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-29
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Turning Movements and Required Signals – Safely
- Status: PENDING, Bond: #15026, CASH, $1700, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15026, CASH, $1700, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MATOS, LENIN ERNESTO
Age: 40
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-29
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15025, CASH OR SURETY, $1785, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Driving While Cancelled, Suspended, Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15025, CASH OR SURETY, $1785, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage (Owner) – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15025, CASH OR SURETY, $1785, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Posted Speed Limits – 6 to 10 Mph Over
- Status: PENDING, Bond: #15025, CASH OR SURETY, $1785, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.