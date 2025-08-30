Sweetwater County Arrest Report for August 30, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

REOLLE, JEREMY RANDALL

Age: 27

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-29

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Endangering Children – Enter and Remain Where Methamphetamine is Being Stored or Manufactured
    • Status: PENDING, Bond: #15038, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15038, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15038, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
    • Status: PENDING, Bond: #15038, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

GOMEZ, CASSONDRA MARIE

Age: 34

Address: RELIANCE, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-29

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Endangering Children – Enter and Remain Where Methamphetamine is Being Stored or Manufactured
    • Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 1st Offense
    • Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
    • Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ROLLINS, REINA MARY

Age: 54

Address: RELIANCE, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-29

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15035, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
    • Status: PENDING, Bond: #15035, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Endangering Children – Permitting Child to Remain in Area with Methamphetamine
    • Status: PENDING, Bond: #15035, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CLEVELAND, DONOVAN SCOTT

Age: 56

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-29

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Endangering Children – Permitting Child to Remain in Area with Methamphetamine
    • Status: PENDING, Bond: #15036, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ADAMS, MARTIN JOSEPH

Age: 36

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-29

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #15043, CASH, $3500, Court: DISTRICT COURT

HARRISON, AUBREE DAWN

Age: 28

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-29

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Turning Movements and Required Signals – Safely
    • Status: PENDING, Bond: #15026, CASH, $1700, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15026, CASH, $1700, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MATOS, LENIN ERNESTO

Age: 40

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-29

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15025, CASH OR SURETY, $1785, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Driving While Cancelled, Suspended, Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15025, CASH OR SURETY, $1785, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage (Owner) – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15025, CASH OR SURETY, $1785, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Posted Speed Limits – 6 to 10 Mph Over
    • Status: PENDING, Bond: #15025, CASH OR SURETY, $1785, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

