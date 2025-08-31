Sweetwater County Arrest Report for August 31, 2025

Sweetwater County Arrest Report for August 31, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MARCY, ZANDER JOSEPH

Age: 22

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-30

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15047, CASH OR SURETY, $750, Court: RS MUNICIPAL COURT

TARNESS, MARIAH LYNN

Age: 41

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-30

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Riot and Breach of Peace – Verbal – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15044, CASH OR SURETY, $940, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Criminal Trespass
    • Status: PENDING, Bond: #15044, CASH OR SURETY, $940, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Careless Driving
    • Status: PENDING, Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Resisting Arrest or Interfering with Lawful Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15044, CASH OR SURETY, $940, Court: RS MUNICIPAL COURT

SANCHEZ SALAZAR, EDWIN ISAI

Age: 20

Address: LOGAN, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-30

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: OTHER

MENDOZA, RICHARD ANTHONY

Age: 45

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-31

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUS (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15048, CASH OR SURETY, $2500, Court: GR MUNICIPAL COURT
  • Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
    • Status: PENDING, Bond: #15049, CASH OR SURETY, $600, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ARNOLD, JASON

Age: 40

Address: PLAIN CITY, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-30

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15045, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15045, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

