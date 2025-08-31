Sweetwater County Arrest Report for August 31, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MARCY, ZANDER JOSEPH
Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-30
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15047, CASH OR SURETY, $750, Court: RS MUNICIPAL COURT
TARNESS, MARIAH LYNN
Age: 41
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-30
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Riot and Breach of Peace – Verbal – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15044, CASH OR SURETY, $940, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Criminal Trespass
- Status: PENDING, Bond: #15044, CASH OR SURETY, $940, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Careless Driving
- Status: PENDING, Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT
- Resisting Arrest or Interfering with Lawful Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15044, CASH OR SURETY, $940, Court: RS MUNICIPAL COURT
SANCHEZ SALAZAR, EDWIN ISAI
Age: 20
Address: LOGAN, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-30
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: OTHER
MENDOZA, RICHARD ANTHONY
Age: 45
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-31
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUS (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15048, CASH OR SURETY, $2500, Court: GR MUNICIPAL COURT
- Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
- Status: PENDING, Bond: #15049, CASH OR SURETY, $600, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ARNOLD, JASON
Age: 40
Address: PLAIN CITY, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-30
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #15045, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15045, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.