Sweetwater County Arrest Report for August 5, 2026

Sweetwater County Arrest Report for August 5, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

FRITZEL, KIRRA MYKELL

Age: 22

Address: ROCK SPRINGS, WY

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Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-08-04

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #17103, CASH OR SURETY, $1570, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #17103, CASH OR SURETY, $1570, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

GAMBLE, JOSEPH EARL

Age: 45

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-08-04

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #17105, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

LAKE, DAVID DEAN

Age: 65

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-08-04

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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