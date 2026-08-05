Sweetwater County Arrest Report for August 5, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
FRITZEL, KIRRA MYKELL
Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
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Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-08-04
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #17103, CASH OR SURETY, $1570, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #17103, CASH OR SURETY, $1570, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GAMBLE, JOSEPH EARL
Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-08-04
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #17105, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LAKE, DAVID DEAN
Age: 65
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-08-04
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.