Sweetwater County Arrest Report for August 8, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
HERNANDEZ ORSUA, LUIS FERNANDO
Age: 18
Address: ROCK SPRINGS, WY
Advertisement - Story continues below...
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-07
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Head Lamps – Motor Vehicle
- Status: PENDING, Bond: #14841, CASH OR SURETY, $970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14841, CASH OR SURETY, $970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driver’s License – Required
- Status: PENDING, Bond: #14841, CASH OR SURETY, $970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Valid Title, Registration, Plates or Permits
- Status: PENDING, Bond: #14841, CASH OR SURETY, $970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SMOLYAR, ANDRE IGONEVICH
Age: 34
Address: SPOKANE, WA
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2025-08-07
Arresting Agency: NWS
WINKLER, JOSHUA T
Age: 21
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-07
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable Safe Drive – Combo -1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14838, CASH OR SURETY, $750, Court: RS MUNICIPAL COURT
CORZINE, DEAGAN WAYNE
Age: 24
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-07
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Battery (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #14837, CASH OR SURETY, $10000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #14839, CONCURRENT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Fleeing or Attempting to Elude Police Officers (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #14839, CONCURRENT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Turning Movements and Required Signals – Safely (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #14839, CONCURRENT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Expired or Improper Registration (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #14839, CONCURRENT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.