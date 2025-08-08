Sweetwater County Arrest Report for August 8, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


HERNANDEZ ORSUA, LUIS FERNANDO

Age: 18

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-07

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Head Lamps – Motor Vehicle
    • Status: PENDING, Bond: #14841, CASH OR SURETY, $970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14841, CASH OR SURETY, $970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driver’s License – Required
    • Status: PENDING, Bond: #14841, CASH OR SURETY, $970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Valid Title, Registration, Plates or Permits
    • Status: PENDING, Bond: #14841, CASH OR SURETY, $970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


SMOLYAR, ANDRE IGONEVICH

Age: 34

Address: SPOKANE, WA

Booking Type: NWS HOLD

Booking Date: 2025-08-07

Arresting Agency: NWS


WINKLER, JOSHUA T

Age: 21

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-07

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable Safe Drive – Combo -1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14838, CASH OR SURETY, $750, Court: RS MUNICIPAL COURT


CORZINE, DEAGAN WAYNE

Age: 24

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-07

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Domestic Battery (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #14837, CASH OR SURETY, $10000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #14839, CONCURRENT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Fleeing or Attempting to Elude Police Officers (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #14839, CONCURRENT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Turning Movements and Required Signals – Safely (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #14839, CONCURRENT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Expired or Improper Registration (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #14839, CONCURRENT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

