Sweetwater County Arrest Report for August 9, 2025

Sweetwater County Arrest Report for August 9, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


MURPHREE, TYLER THOMAS

Age: 43

Address: LANDER, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking: 2025-08-08

Released: 2025-08-08

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable Safe Drive – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14842, CASH OR SURETY, $750, Court: RS MUNICIPAL COURT


RODRIGUEZ LOPEZ, JUAN JOSE

Age: 39

Address: ANAHEIM HILLS, CA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-09

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable Safe Drive – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14846, CASH OR SURETY, $1080, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Color of Lighting Devices
    • Status: , Bond: #14846, CASH OR SURETY, $1080, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Windshields and Wipers – Obstructed View
    • Status: , Bond: #14846, CASH OR SURETY, $1080, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Minimum Speed Limits – Impede Traffic
    • Status: PENDING, Bond: #14846, CASH OR SURETY, $1080, Court: RS MUNICIPAL COURT


NUGENT, LISA RENEE

Age: 40

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-08

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14845, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


SALAZAR, CARLOS LOUIS

Age: 38

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-08

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #14844, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Wyoming Soccer, Volleyball Prepare for 2025 Seasons

Wyoming Soccer, Volleyball Prepare for 2025 Seasons

Adorable Adoptables: Cassey, Clark and Frankie

Adorable Adoptables: Cassey, Clark and Frankie

Sweetwater County Arrest Report for August 8, 2025

Sweetwater County Arrest Report for August 8, 2025

Woman Faces Prison Time for Alleged Armed Domestic Dispute

Woman Faces Prison Time for Alleged Armed Domestic Dispute