Sweetwater County Arrest Report for August 9, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MURPHREE, TYLER THOMAS
Age: 43
Address: LANDER, WY
Booking: 2025-08-08
Released: 2025-08-08
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable Safe Drive – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14842, CASH OR SURETY, $750, Court: RS MUNICIPAL COURT
RODRIGUEZ LOPEZ, JUAN JOSE
Age: 39
Address: ANAHEIM HILLS, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-09
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable Safe Drive – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14846, CASH OR SURETY, $1080, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Color of Lighting Devices
- Status: , Bond: #14846, CASH OR SURETY, $1080, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Windshields and Wipers – Obstructed View
- Status: , Bond: #14846, CASH OR SURETY, $1080, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Minimum Speed Limits – Impede Traffic
- Status: PENDING, Bond: #14846, CASH OR SURETY, $1080, Court: RS MUNICIPAL COURT
NUGENT, LISA RENEE
Age: 40
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-08
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14845, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SALAZAR, CARLOS LOUIS
Age: 38
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-08
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #14844, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.