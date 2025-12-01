Sweetwater County Arrest Report for December 1, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
HARLOW, WADE EARL
Age: 62
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-01
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
- Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
TORRES LOREDO, OMAR
Age: 39
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-30
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15643, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15643, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn
- Status: PENDING, Bond: #15643, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
OYLER, MASON ALLEN
Age: 24
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-30
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15644, CASH OR SURETY, $1259, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
- Status: PENDING, Bond: #15644, CASH OR SURETY, $1259, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15644, CASH OR SURETY, $1259, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.