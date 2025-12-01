Sweetwater County Arrest Report for December 1, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 1, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



HARLOW, WADE EARL

Age: 62

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-01

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
    • Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



TORRES LOREDO, OMAR

Age: 39

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-30

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15643, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15643, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn
    • Status: PENDING, Bond: #15643, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



OYLER, MASON ALLEN

Age: 24

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-30

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15644, CASH OR SURETY, $1259, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
    • Status: PENDING, Bond: #15644, CASH OR SURETY, $1259, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15644, CASH OR SURETY, $1259, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

