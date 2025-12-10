Sweetwater County Arrest Report for December 10, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



BASSE ROARK, JOSEPH SCOTT

Age: 29

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-09

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15672, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT



LE BLANC, KAITLYN ELIZABETH

Age: 32

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-09

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15673, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



KISHEL, STACY MARIE

Age: 49

Address: RELIANCE, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-09

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15675, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



YACK, WILLIAM GABRIEL

Age: 41

Address: VERNAL, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-09

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15677, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT



BAILEY, BRITTANEE KAE

Age: 33

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-09

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

