Sweetwater County Arrest Report for December 10, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
BASSE ROARK, JOSEPH SCOTT
Age: 29
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-09
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15672, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
LE BLANC, KAITLYN ELIZABETH
Age: 32
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-09
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15673, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
KISHEL, STACY MARIE
Age: 49
Address: RELIANCE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-09
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15675, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
YACK, WILLIAM GABRIEL
Age: 41
Address: VERNAL, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-09
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15677, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT
BAILEY, BRITTANEE KAE
Age: 33
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-09
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.