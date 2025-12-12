Sweetwater County Arrest Report for December 12, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



SHOT TO PIECES, ASHTIN

Age: 18

Address: FORT COLLINS, CO

Booking Type: NWS HOLD

Booking Date: 2025-12-11

Arresting Agency: NWS

Charges:

  • None given



ANDERSON, CHRISTOPHER LEE

Age: 36

Address: AURORA, CO

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-12-11

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Child Passenger – 1st Offense (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


PENA CABRERA, MILTHON ISAI

Age: 47

Address: LOS ANGELES, CA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-11

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • None given



BAYLESS, SHANE ALLEN

Age: 52

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-11

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15685, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

