Sweetwater County Arrest Report for December 12, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
SHOT TO PIECES, ASHTIN
Age: 18
Address: FORT COLLINS, CO
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2025-12-11
Arresting Agency: NWS
Charges:
- None given
ANDERSON, CHRISTOPHER LEE
Age: 36
Address: AURORA, CO
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-12-11
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Child Passenger – 1st Offense (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
PENA CABRERA, MILTHON ISAI
Age: 47
Address: LOS ANGELES, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-11
Arresting Agency: WHP
Charges:
- None given
BAYLESS, SHANE ALLEN
Age: 52
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-11
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15685, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT
