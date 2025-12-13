Sweetwater County Arrest Report for December 13, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
BASSE ROARK, JOSEPH SCOTT
Age: 29
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-12
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Aggravated Assault and Battery – Causes or Attempts to Cause Serious Bodily Injury
- Status: PENDING, Bond: #15687, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Duty to Stop Vehicle Where Accident Involves Damage to Attended Vehicle or Property
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
TRUJILLO, ANTHONY NATHAN
Age: 43
Address: WEST POINT, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-12
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #15691, CASH OR SURETY, $75000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ROGERS, KEEGAN MICHAEL
Age: 19
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-12
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15686, CASH OR SURETY, $1020, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Unlawful Possession of Tobacco Products or Electronic Cigarettes by Minor-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15686, CASH OR SURETY, $1020, Court: RS MUNICIPAL COURT
MCLEAN, JOSHUA JAMES
Age: 44
Address: CASPER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-12
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Public Intoxication (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15689, CASH, $310, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
- Status: PENDING, Bond: #15690, NO BOND, $0, Court: PROBATION & PAROLE
MAJEWSKI, BENJAMIN ALEXANDER
Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-12
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Strangulation of Household Member – Pressure on Neck or Throat
- Status: PENDING, Bond: #15692, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
METSKHVARISHVILI, TEIRAN
Age: 41
Address: BROOKLYN, NY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-12
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.