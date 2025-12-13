Sweetwater County Arrest Report for December 13, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 13, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



BASSE ROARK, JOSEPH SCOTT

Age: 29

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-12

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Aggravated Assault and Battery – Causes or Attempts to Cause Serious Bodily Injury
    • Status: PENDING, Bond: #15687, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Duty to Stop Vehicle Where Accident Involves Damage to Attended Vehicle or Property
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



TRUJILLO, ANTHONY NATHAN

Age: 43

Address: WEST POINT, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-12

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #15691, CASH OR SURETY, $75000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


ROGERS, KEEGAN MICHAEL

Age: 19

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-12

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15686, CASH OR SURETY, $1020, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Unlawful Possession of Tobacco Products or Electronic Cigarettes by Minor-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15686, CASH OR SURETY, $1020, Court: RS MUNICIPAL COURT



MCLEAN, JOSHUA JAMES

Age: 44

Address: CASPER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-12

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Public Intoxication (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15689, CASH, $310, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
    • Status: PENDING, Bond: #15690, NO BOND, $0, Court: PROBATION & PAROLE



MAJEWSKI, BENJAMIN ALEXANDER

Age: 23

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-12

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Strangulation of Household Member – Pressure on Neck or Throat
    • Status: PENDING, Bond: #15692, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



METSKHVARISHVILI, TEIRAN

Age: 41

Address: BROOKLYN, NY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-12

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

