Sweetwater County Arrest Report for December 14, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
VIEIRA, EUGENE RAYMOND
Age: 61
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-13
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Theft – > $1000
- Status: PENDING, Bond: #15693, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
THOMAS, MI LYNN LYNN
Age: 63
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15694, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
- Status: PENDING, Bond: #15694, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CASTANEDA LEDESMA, LUIS
Age: 44
Address: N/A
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-13
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
GONZALEZ OROZCO, MOISES
Age: 24
Address: N/A
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-13
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
GARCIA ROMERO, VICTOR
Age: 52
Address: N/A
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-13
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
CARRILLO, ANTHONY
Age: 25
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-13
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Aggravated Assault and Battery – Causes Bodily Injury to a Pregnant Woman
- Status: PENDING, Bond: #15695, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SINGH, CHANAN
Age: 27
Address: MORENO VALLEY, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-13
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Reckless Endangering – Uses Firearm, 2 counts
- Status: PENDING, Bond: #15696, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
PEDEN, DERRICK MICHAEL
Age: 35
Address: CHEYENNE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15700, CASH OR SURETY, $450, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BANKS, JAHMELA MARIE
Age: 32
Address: CHEYENNE, WY
Booking Type: HOLD FOR OTHER AGENCY
Booking Date: 2025-12-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- THEFT: DEPRIVE – UND $1000 (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #15697, CASH, $3000, Court: OTHER
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.