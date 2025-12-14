Sweetwater County Arrest Report for December 14, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center





VIEIRA, EUGENE RAYMOND Age: 61 Address: ROCK SPRINGS, WY Advertisement - Story continues below... Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2025-12-13 Arresting Agency: RSPD Charges: Theft – > $1000 Status: PENDING, Bond: #15693, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT







THOMAS, MI LYNN LYNN Age: 63 Address: ROCK SPRINGS, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2025-12-13 Arresting Agency: SCSO Charges: Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense Status: PENDING, Bond: #15694, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER) Status: PENDING, Bond: #15694, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT





CASTANEDA LEDESMA, LUIS

Age: 44 Address: N/A Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2025-12-13 Arresting Agency: WHP Charges: ICE HOLD Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER







GONZALEZ OROZCO, MOISES Age: 24 Address: N/A Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2025-12-13 Arresting Agency: WHP Charges: ICE HOLD Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER







GARCIA ROMERO, VICTOR Age: 52 Address: N/A Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2025-12-13 Arresting Agency: WHP Charges: ICE HOLD Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER







CARRILLO, ANTHONY Age: 25 Address: ROCK SPRINGS, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2025-12-13 Arresting Agency: RSPD Charges: Aggravated Assault and Battery – Causes Bodily Injury to a Pregnant Woman Status: PENDING, Bond: #15695, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT







SINGH, CHANAN Age: 27 Address: MORENO VALLEY, CA Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2025-12-13 Arresting Agency: WHP Charges: Reckless Endangering – Uses Firearm, 2 counts Status: PENDING, Bond: #15696, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT







PEDEN, DERRICK MICHAEL Age: 35 Address: CHEYENNE, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2025-12-13 Arresting Agency: SCSO Charges: Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #15700, CASH OR SURETY, $450, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT







BANKS, JAHMELA MARIE Age: 32 Address: CHEYENNE, WY Booking Type: HOLD FOR OTHER AGENCY Booking Date: 2025-12-13 Arresting Agency: SCSO Charges: THEFT: DEPRIVE – UND $1000 (WRNT) Status: PENDING, Bond: #15697, CASH, $3000, Court: OTHER



A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.