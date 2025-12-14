Sweetwater County Arrest Report for December 14, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 14, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



VIEIRA, EUGENE RAYMOND

Age: 61

Address: ROCK SPRINGS, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-13

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Theft – > $1000
    • Status: PENDING, Bond: #15693, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



THOMAS, MI LYNN LYNN

Age: 63

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-13

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15694, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
    • Status: PENDING, Bond: #15694, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


CASTANEDA LEDESMA, LUIS

Age: 44

Address: N/A

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-13

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER



GONZALEZ OROZCO, MOISES

Age: 24

Address: N/A

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-13

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER



GARCIA ROMERO, VICTOR

Age: 52

Address: N/A

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-13

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER



CARRILLO, ANTHONY

Age: 25

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-13

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Aggravated Assault and Battery – Causes Bodily Injury to a Pregnant Woman
    • Status: PENDING, Bond: #15695, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



SINGH, CHANAN

Age: 27

Address: MORENO VALLEY, CA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-13

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Reckless Endangering – Uses Firearm, 2 counts
    • Status: PENDING, Bond: #15696, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



PEDEN, DERRICK MICHAEL

Age: 35

Address: CHEYENNE, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-13

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15700, CASH OR SURETY, $450, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



BANKS, JAHMELA MARIE

Age: 32

Address: CHEYENNE, WY

Booking Type: HOLD FOR OTHER AGENCY

Booking Date: 2025-12-13

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • THEFT: DEPRIVE – UND $1000 (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #15697, CASH, $3000, Court: OTHER

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Record Crowd Watches Wyoming Fall to No. 1 Penn State

Record Crowd Watches Wyoming Fall to No. 1 Penn State

Sweetwater County Arrest Report for December 13, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 13, 2025

Wyoming Wrestling to Host No. 1 Penn State on Saturday

Wyoming Wrestling to Host No. 1 Penn State on Saturday

Jones, Mines Lead Farson-Eden Into Season With Veteran Leadership

Jones, Mines Lead Farson-Eden Into Season With Veteran Leadership