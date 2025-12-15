Sweetwater County Arrest Report for December 15, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
GARCIA, GILBERT DEL ROSA
Age: 32
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-14
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol and Controlled Substance-2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15702, CASH OR SURETY, $1120, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Open Container While Operating a Motor Vehicle
- Status: PENDING, Bond: #15702, CASH OR SURETY, $1120, Court: RS MUNICIPAL COURT
MARTINEZ BRIBIESCAS, VIVIAN DIAMANTINA
Age: 21
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-14
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15701, CASH, $705, Court: RS MUNICIPAL COURT
HOBBS, CODY WAYNE
Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-14
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15703, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Acceleration Contest: Drag Race 2 or more vehicles
- Status: PENDING, Bond: #15703, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15703, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.