Sweetwater County Arrest Report for December 15, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 15, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



GARCIA, GILBERT DEL ROSA

Age: 32

Address: ROCK SPRINGS, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-14

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol and Controlled Substance-2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15702, CASH OR SURETY, $1120, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Open Container While Operating a Motor Vehicle
    • Status: PENDING, Bond: #15702, CASH OR SURETY, $1120, Court: RS MUNICIPAL COURT



MARTINEZ BRIBIESCAS, VIVIAN DIAMANTINA

Age: 21

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-14

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15701, CASH, $705, Court: RS MUNICIPAL COURT


HOBBS, CODY WAYNE

Age: 45

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-14

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15703, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Acceleration Contest: Drag Race 2 or more vehicles
    • Status: PENDING, Bond: #15703, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15703, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Sweetwater County Arrest Report for December 14, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 14, 2025

Record Crowd Watches Wyoming Fall to No. 1 Penn State

Record Crowd Watches Wyoming Fall to No. 1 Penn State

Sweetwater County Arrest Report for December 13, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 13, 2025

Wyoming Wrestling to Host No. 1 Penn State on Saturday

Wyoming Wrestling to Host No. 1 Penn State on Saturday