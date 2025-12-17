Sweetwater County Arrest Report for December 17, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
PICADO GAMBOA, JOSE MIGUEL
Age: 34
Address: CAPE CORAL, FL
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-16
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: OTHER
ERAZO PINEDA, SIGFREDO
Age: 47
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-16
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: OTHER
SAIN, JOSHUA LANE
Age: 46
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-12-16
Scheduled Release: 2025-12-21
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
OLSEN, GAIGE DANIEL
Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2025-12-16
Released: 2025-12-16
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: SCSO
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #15712, CASH, $50, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Warrant Arrest
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.