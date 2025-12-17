Sweetwater County Arrest Report for December 17, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 17, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

PICADO GAMBOA, JOSE MIGUEL

Age: 34

Address: CAPE CORAL, FL

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-16

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: OTHER


ERAZO PINEDA, SIGFREDO

Age: 47

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-16

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: OTHER


SAIN, JOSHUA LANE

Age: 46

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-12-16

Scheduled Release: 2025-12-21

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

OLSEN, GAIGE DANIEL

Age: 22

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2025-12-16

Released: 2025-12-16

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: SCSO

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #15712, CASH, $50, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Warrant Arrest
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

