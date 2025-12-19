Sweetwater County Arrest Report for December 19, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
YACK, WILLIAM GABRIEL
Age: 41
Address: VERNAL, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-18
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15722, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
WILSON, TROY EDWIN
Age: 48
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-18
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15723, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15723, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Required Position and Method of Turning at Intersections – Right Turns
- Status: PENDING, Bond: #15723, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15723, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
FENTON, ALLISON RAE
Age: 63
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-18
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15724, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Taking Controlled Substances or Liquor into Jails, Penal Inst. or Mental Hospitals
- Status: PENDING, Bond: #15724, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HUGHES, HANK
Age: 38
Address: LYMAN, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-18
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Interference with Peace Officer – Intent and knowing att to cause bodlily injury to a peace officer, 2 counts
- Status: PENDING, Bond: #15725, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15725, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Taking Controlled Substances or Liquor into Jails, Penal Inst. or Mental Hospitals
- Status: PENDING, Bond: #15725, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.