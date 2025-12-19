Sweetwater County Arrest Report for December 19, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 19, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

YACK, WILLIAM GABRIEL

Age: 41

Address: VERNAL, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-18

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15722, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

WILSON, TROY EDWIN

Age: 48

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-18

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15723, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15723, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Required Position and Method of Turning at Intersections – Right Turns
    • Status: PENDING, Bond: #15723, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15723, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

FENTON, ALLISON RAE

Age: 63

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-18

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15724, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Taking Controlled Substances or Liquor into Jails, Penal Inst. or Mental Hospitals
    • Status: PENDING, Bond: #15724, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


HUGHES, HANK

Age: 38

Address: LYMAN, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-18

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Interference with Peace Officer – Intent and knowing att to cause bodlily injury to a peace officer, 2 counts
    • Status: PENDING, Bond: #15725, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15725, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Taking Controlled Substances or Liquor into Jails, Penal Inst. or Mental Hospitals
    • Status: PENDING, Bond: #15725, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

