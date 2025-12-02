Sweetwater County Arrest Report for December 2, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
KUNKLE, BRIANNE MICHELLE
Age: 39
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-01
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Endangering Children – Permitting Child to Remain in Area with Methamphetamine (BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #15650, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
BEHZADPOUR, MOHAMMADREZA
Age: 47
Address: AUSTIN, TX
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-01
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15649, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SIMPSON, MICHAEL WAYNE
Age: 59
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-12-01
Arresting Agency: PROB
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE
COLLINS, CONNER ANTHONY
Age: 20
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-12-01
Scheduled Release: 2025-12-31
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
