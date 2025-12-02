Sweetwater County Arrest Report for December 2, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 2, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



KUNKLE, BRIANNE MICHELLE

Age: 39

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-01

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Endangering Children – Permitting Child to Remain in Area with Methamphetamine (BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #15650, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT



BEHZADPOUR, MOHAMMADREZA

Age: 47

Address: AUSTIN, TX

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-01

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15649, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



SIMPSON, MICHAEL WAYNE

Age: 59

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-12-01

Arresting Agency: PROB

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE



COLLINS, CONNER ANTHONY

Age: 20

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-12-01

Scheduled Release: 2025-12-31

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

