Sweetwater County Arrest Report for December 20, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
HATCH, JESSE GREER
Age: 46
Address: RELIANCE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-20
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #15728, CASH OR SURETY, $210, Court: RS MUNICIPAL COURT
PALMAR OSORIO, JORGE L
Age: 28
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
ARGUETA SANCHEZ, JOSUE EDUARDO
Age: 30
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
PFEIFER, TRENTON ARTHUR
Age: 41
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: P&P HOLD
Booking Date: 2025-12-19
Scheduled Release: 2025-12-21
Arresting Agency: PROB
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
HYATT, KRISTI RENEE
Age: 42
Address: CASTLEROCK, CO
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-12-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Contempt of Court- Violate Court Order
- Status: SENTENCED, Bond: #15727, CASH, $27725, Court: DISTRICT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.