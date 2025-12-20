Sweetwater County Arrest Report for December 20, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

HATCH, JESSE GREER

Age: 46

Address: RELIANCE, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-20

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15728, CASH OR SURETY, $210, Court: RS MUNICIPAL COURT

PALMAR OSORIO, JORGE L

Age: 28

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-19

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

ARGUETA SANCHEZ, JOSUE EDUARDO

Age: 30
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-19
Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER


PFEIFER, TRENTON ARTHUR

Age: 41

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: P&P HOLD

Booking Date: 2025-12-19

Scheduled Release: 2025-12-21

Arresting Agency: PROB

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

HYATT, KRISTI RENEE

Age: 42

Address: CASTLEROCK, CO

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-12-19

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Contempt of Court- Violate Court Order
    • Status: SENTENCED, Bond: #15727, CASH, $27725, Court: DISTRICT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

