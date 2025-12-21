Sweetwater County Arrest Report for December 21, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
GRENIER, BRIANNA MORGAN
Age: 24
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-20
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15730, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15730, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- THEFT: DEPRIVE – UND $1000 (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15729, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SWETT, CHEYENNE TRACE
Age: 34
Address: GRANGER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-20
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Failure to Register as a Sex Offender Knowingly (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #15731, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
- Exceed 80 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
- Status: PENDING, Bond: #15732, CASH, $160, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ABDURASHIDOV, MARUE
Age: 23
Address: BROOKLYN, NY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-20
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
GRANADOS, DAMIAN EDUARDO
Age: 19
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-20
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15738, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.