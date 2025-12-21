Sweetwater County Arrest Report for December 21, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 21, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

GRENIER, BRIANNA MORGAN

Age: 24

Address: ROCK SPRINGS, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-20

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15730, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15730, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • THEFT: DEPRIVE – UND $1000 (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15729, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


SWETT, CHEYENNE TRACE

Age: 34

Address: GRANGER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-20

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Failure to Register as a Sex Offender Knowingly (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #15731, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
  • Exceed 80 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
    • Status: PENDING, Bond: #15732, CASH, $160, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ABDURASHIDOV, MARUE

Age: 23
Address: BROOKLYN, NY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-20
Arresting Agency: WHP
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER


GRANADOS, DAMIAN EDUARDO

Age: 19

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-20

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15738, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Lady Tigers Earn First Win of the Season as Flaming Gorge Classic Continues

Lady Tigers Earn First Win of the Season as Flaming Gorge Classic Continues

Sweetwater County Arrest Report for December 20, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 20, 2025

Local Teams Open Flaming Gorge Classic Strong

Local Teams Open Flaming Gorge Classic Strong

Sweetwater County Arrest Report for December 19, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 19, 2025