Sweetwater County Arrest Report for December 23, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
SCHAEFER, ELIZABETH CLAIRE
Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Advertisement - Story continues below...
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-22
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #15745, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15745, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
AMMONS, CHAVEZ MONTEL
Age: 33
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-22
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #15741, CASH, $1500, Court: DISTRICT COURT