Sweetwater County Arrest Report for December 23, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

SCHAEFER, ELIZABETH CLAIRE Age: 45 Address: ROCK SPRINGS, WY Advertisement - Story continues below... Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2025-12-22 Arresting Agency: SCSO Charges: Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 2nd Offense Status: PENDING, Bond: #15745, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane Status: PENDING, Bond: #15745, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



AMMONS, CHAVEZ MONTEL Age: 33 Address: GREEN RIVER, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2025-12-22 Arresting Agency: SCSO Charges: Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT) Status: PENDING, Bond: #15741, CASH, $1500, Court: DISTRICT COURT

