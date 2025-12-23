Sweetwater County Arrest Report for December 23, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

SCHAEFER, ELIZABETH CLAIRE

Age: 45

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-22

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15745, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15745, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

AMMONS, CHAVEZ MONTEL

Age: 33

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-22

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #15741, CASH, $1500, Court: DISTRICT COURT

