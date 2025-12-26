Sweetwater County Arrest Report for December 26, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
WESTOVER, HARRY THOMAS
Age: 67
Address: BOISE, ID
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-25
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15762, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn
- Status: PENDING, Bond: #15762, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
PIERRE, MICHELLE MARIE
Age: 40
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-25
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Simple Battery
- Status: PENDING, Bond: #15761, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CROSS, APRIL RENEE
Age: 44
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-25
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15760, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15759, CASH OR SURETY, $500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
RUBECK, JAMES DOMANIC
Age: 49
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-25
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Aggravated Burglary – Inflicts Bodily Injury
- Status: PENDING, Bond: #15758, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Property Destruction and Defacement – < $1000
- Status: PENDING, Bond: #15758, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Simple Battery, 2 counts
- Status: PENDING, Bond: #15758, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15758, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT