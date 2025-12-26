Sweetwater County Arrest Report for December 26, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

WESTOVER, HARRY THOMAS Age: 67 Address: BOISE, ID Advertisement - Story continues below... Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2025-12-25 Arresting Agency: SCSO Charges: DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #15762, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn Status: PENDING, Bond: #15762, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



PIERRE, MICHELLE MARIE Age: 40 Address: ROCK SPRINGS, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2025-12-25 Arresting Agency: RSPD Charges: Simple Battery Status: PENDING, Bond: #15761, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



CROSS, APRIL RENEE Age: 44 Address: ROCK SPRINGS, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2025-12-25 Arresting Agency: SCSO Charges: Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense Status: PENDING, Bond: #15760, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTA) Status: PENDING, Bond: #15759, CASH OR SURETY, $500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



RUBECK, JAMES DOMANIC Age: 49 Address: ROCK SPRINGS, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2025-12-25 Arresting Agency: RSPD Charges: Aggravated Burglary – Inflicts Bodily Injury Status: PENDING, Bond: #15758, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Property Destruction and Defacement – < $1000 Status: PENDING, Bond: #15758, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Simple Battery, 2 counts Status: PENDING, Bond: #15758, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense Status: PENDING, Bond: #15758, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

