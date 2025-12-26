Sweetwater County Arrest Report for December 26, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

WESTOVER, HARRY THOMAS

Age: 67

Address: BOISE, ID

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-25

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15762, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn
    • Status: PENDING, Bond: #15762, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

PIERRE, MICHELLE MARIE

Age: 40

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-25

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Simple Battery
    • Status: PENDING, Bond: #15761, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CROSS, APRIL RENEE

Age: 44

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-25

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15760, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15759, CASH OR SURETY, $500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

RUBECK, JAMES DOMANIC

Age: 49

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-25

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Aggravated Burglary – Inflicts Bodily Injury
    • Status: PENDING, Bond: #15758, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Property Destruction and Defacement – < $1000
    • Status: PENDING, Bond: #15758, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Simple Battery, 2 counts
    • Status: PENDING, Bond: #15758, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15758, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

