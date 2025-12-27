Sweetwater County Arrest Report for December 27, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

EVANS, BRAYDON CONNER

Age: 24

Address: GAINESVILLE, TX

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-26

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15763, CASH OR SURETY, $750, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Exceed 80 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
    • Status: PENDING, Bond: #15763, CASH OR SURETY, $750, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

