Sweetwater County Arrest Report for December 27, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
EVANS, BRAYDON CONNER
Age: 24
Address: GAINESVILLE, TX
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-26
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15763, CASH OR SURETY, $750, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Exceed 80 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
- Status: PENDING, Bond: #15763, CASH OR SURETY, $750, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.