Sweetwater County Arrest Report for December 28, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

DAVIDSON, CATHERINE RENEE

Age: 30

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-27

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Physical Control – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15769, CASH OR SURETY, $1550, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15769, CASH OR SURETY, $1550, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15769, CASH OR SURETY, $1550, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CHURCH, ROGER LEE

Age: 47

Address: MURRIETA, CA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-27

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Possession – Sched I II or III > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
    • Status: PENDING, Bond: #15768, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Sched I II or III > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
    • Status: PENDING, Bond: #15768, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MORRIS, JACOB JOHN

Age: 50

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-28

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI of Alcohol .08 or Greater
    • Status: PENDING, Bond: #15771, CASH OR SURETY, $900, Court: GR MUNICIPAL COURT
  • Open Container
    • Status: PENDING, Bond: #15771, CASH OR SURETY, $900, Court: GR MUNICIPAL COURT

WEBER, LAURA OLGA

Age: 39

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-27

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Public Intoxication 3rd or Subsequent Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15765, CASH OR SURETY, $1100, Court: GR MUNICIPAL COURT
  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
    • Status: PENDING, Bond: #15766, NO BOND, $0, Court: PROBATION & PAROLE
  • Interference w/ Peace Officer – resisting arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15765, CASH OR SURETY, $1100, Court: GR MUNICIPAL COURT
  • THEFT: DEPRIVE – UND $1000
    • Status: PENDING, Bond: #15767, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CLAYTON, ROBERT LEROY

Age: 57

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-27

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT NCIC)
    • Status: PENDING, Bond: #15770, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER

ADAMS, MARTIN JOSEPH

Age: 37

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-27

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT FTP)
    • Status: PENDING, Bond: #15764, CASH, $3500, Court: DISTRICT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

