Sweetwater County Arrest Report for December 28, 2025

DAVIDSON, CATHERINE RENEE
Age: 30
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-27
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Physical Control – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15769, CASH OR SURETY, $1550, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15769, CASH OR SURETY, $1550, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15769, CASH OR SURETY, $1550, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CHURCH, ROGER LEE
Age: 47
Address: MURRIETA, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-27
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Sched I II or III > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
- Status: PENDING, Bond: #15768, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Sched I II or III > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
- Status: PENDING, Bond: #15768, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MORRIS, JACOB JOHN
Age: 50
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-28
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI of Alcohol .08 or Greater
- Status: PENDING, Bond: #15771, CASH OR SURETY, $900, Court: GR MUNICIPAL COURT
- Open Container
- Status: PENDING, Bond: #15771, CASH OR SURETY, $900, Court: GR MUNICIPAL COURT
WEBER, LAURA OLGA
Age: 39
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-27
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Public Intoxication 3rd or Subsequent Offense
- Status: PENDING, Bond: #15765, CASH OR SURETY, $1100, Court: GR MUNICIPAL COURT
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
- Status: PENDING, Bond: #15766, NO BOND, $0, Court: PROBATION & PAROLE
- Interference w/ Peace Officer – resisting arrest
- Status: PENDING, Bond: #15765, CASH OR SURETY, $1100, Court: GR MUNICIPAL COURT
- THEFT: DEPRIVE – UND $1000
- Status: PENDING, Bond: #15767, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CLAYTON, ROBERT LEROY
Age: 57
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-27
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT NCIC)
- Status: PENDING, Bond: #15770, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER
ADAMS, MARTIN JOSEPH
Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-27
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT FTP)
- Status: PENDING, Bond: #15764, CASH, $3500, Court: DISTRICT COURT
