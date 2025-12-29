Sweetwater County Arrest Report for December 29, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
CARRENO PARRADO, ALEJANDRO
Age: 41
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-28
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
GOMEZ GOMEZ, LUIS ANTONIO
Age: 30
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-28
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
CAMACHO, KENNY
Age: 33
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-28
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
KHASANOV, SHOKHRUKH
Age: 30
Address: BENSALEM, PA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-28
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
KUMAR, MANISH
Age: 25
Address: FRESNO, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-28
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
LORENZ, TANYA KAY
Age: 49
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-28
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15773, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.