Sweetwater County Arrest Report for December 29, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 29, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

CARRENO PARRADO, ALEJANDRO

Age: 41

Address: ROCK SPRINGS, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-28

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

GOMEZ GOMEZ, LUIS ANTONIO

Age: 30

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-28

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

CAMACHO, KENNY

Age: 33

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-28

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

KHASANOV, SHOKHRUKH

Age: 30

Address: BENSALEM, PA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-28

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

KUMAR, MANISH

Age: 25

Address: FRESNO, CA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-28

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

LORENZ, TANYA KAY

Age: 49

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-28

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15773, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Cowboys Open Road Conference Play at Air Force

Cowboys Open Road Conference Play at Air Force

Sweetwater County Arrest Report for December 28, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 28, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 27, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 27, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 26, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 26, 2025