Sweetwater County Arrest Report for December 30, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

HATFIELD, DAVID ERIC

Age: 41

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type:PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-29

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
    • Status: PENDING, Bond: #15806, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Defraud Drug/Alcohol Test – Possess Adulterants – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15806, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CACHUPE PEREZ, WALTER IVAN

Age: 25

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-29

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

NOLASCO SANTAMARIA, MARVIN DAVID

Age: 26

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-29

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

CASTELLANOS GAMBOA, MIGUEL

Age: 29

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-29

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

PRUTEAN, MIHAELA

Age: 33

Address: BOONNEY LAKE, WA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-29

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Adorable Adoptables: Willie and Milo

Cowboys Open Road Conference Play at Air Force

Sweetwater County Arrest Report for December 29, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 28, 2025

