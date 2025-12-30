Sweetwater County Arrest Report for December 30, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
HATFIELD, DAVID ERIC
Age: 41
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type:PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-29
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
- Status: PENDING, Bond: #15806, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Defraud Drug/Alcohol Test – Possess Adulterants – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15806, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CACHUPE PEREZ, WALTER IVAN
Age: 25
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-29
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
NOLASCO SANTAMARIA, MARVIN DAVID
Age: 26
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-29
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
CASTELLANOS GAMBOA, MIGUEL
Age: 29
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-29
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
PRUTEAN, MIHAELA
Age: 33
Address: BOONNEY LAKE, WA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-29
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.