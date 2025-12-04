Sweetwater County Arrest Report for December 4, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
PACHECO, MICHAEL JAMES
Age: 57
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-03
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15654, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
REED, MARLEY LORAINE
Age: 36
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-03
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #15655, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SBEHAT, FERAS MAHMOUD AHMAD
Age: 46
Address: GROVE CITY, OH
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-03
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
KUMAR, RAJESH
Age: 25
Address: FRESNO, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-03
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
CLAUDIO URQUIA, MELVIN ANTHONY
Age: 30
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-03
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: #15656, , $0, Court: OTHER
KUMAR, SANJAY
Age: 32
Address: FRESNO, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-03
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
SANCHEZ ESPINOSA, SALVADOR ELIAS
Age: 35
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-03
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
RIOS NORIEGA, PEDRO VIDAL
Age: 36
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-12-03
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: #15657, , $0, Court: OTHER
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.