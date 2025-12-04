Sweetwater County Arrest Report for December 4, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 4, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



PACHECO, MICHAEL JAMES

Age: 57

Address: GREEN RIVER, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-03

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15654, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



REED, MARLEY LORAINE

Age: 36

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-03

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #15655, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



SBEHAT, FERAS MAHMOUD AHMAD

Age: 46

Address: GROVE CITY, OH

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-03

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER



KUMAR, RAJESH

Age: 25

Address: FRESNO, CA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-03

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER



CLAUDIO URQUIA, MELVIN ANTHONY

Age: 30

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-03

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: #15656, , $0, Court: OTHER



KUMAR, SANJAY

Age: 32

Address: FRESNO, CA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-03

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER



SANCHEZ ESPINOSA, SALVADOR ELIAS

Age: 35

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-03

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER



RIOS NORIEGA, PEDRO VIDAL

Age: 36

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-12-03

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: #15657, , $0, Court: OTHER

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Man Held on $75,000 Bond Following Alleged Stabbing

Man Held on $75,000 Bond Following Alleged Stabbing

Wyoming Football Signs 20 for 2026 Early Signing Period

Wyoming Football Signs 20 for 2026 Early Signing Period

Coats for Kids Marks More than 30 Years of Keeping Kids Warm

Coats for Kids Marks More than 30 Years of Keeping Kids Warm

Pokes in the Pros: Allen Breaks Another All-Time Record

Pokes in the Pros: Allen Breaks Another All-Time Record