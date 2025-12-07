Sweetwater County Arrest Report for December 7, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 7, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



HERMAN, CARRIE ANN

Age: 44

Address: WAMSUTTER, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-06

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #15667, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #15667, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Physical Control – 3rd Offense Within 10 Years (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #15667, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Five Cowboys Score in Double Figures in 93–80 Win Over Dartmouth

Five Cowboys Score in Double Figures in 93–80 Win Over Dartmouth

Sweetwater County Arrest Report for December 6, 2025

Sweetwater County Arrest Report for December 6, 2025

Highway Patrol Rescues Missing Girl in Converse County

Highway Patrol Rescues Missing Girl in Converse County

Cowboys Aim to Stay Perfect at Home Against Dartmouth on Saturday

Cowboys Aim to Stay Perfect at Home Against Dartmouth on Saturday