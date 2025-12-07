Sweetwater County Arrest Report for December 7, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
HERMAN, CARRIE ANN
Age: 44
Address: WAMSUTTER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-06
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #15667, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #15667, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Physical Control – 3rd Offense Within 10 Years (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #15667, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.