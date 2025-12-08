Sweetwater County Arrest Report for December 8, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



VERMILLION, DANASIA SHIANN

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-07

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Child Passenger – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15670, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15670, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15670, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



BALDWIN, CARL LEE

Age: 56

Address: SUPERIOR, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-07

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #15669, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



POHL, DALE GREGORY

Age: 37

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-07

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Public Intoxication
    • Status: PENDING, Bond: #15668, CASH OR SURETY, $150, Court: GR MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

