Sweetwater County Arrest Report for December 8, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
VERMILLION, DANASIA SHIANN
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Advertisement - Story continues below...
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-07
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Child Passenger – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15670, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15670, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15670, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BALDWIN, CARL LEE
Age: 56
Address: SUPERIOR, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-07
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #15669, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
POHL, DALE GREGORY
Age: 37
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-07
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Public Intoxication
- Status: PENDING, Bond: #15668, CASH OR SURETY, $150, Court: GR MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.