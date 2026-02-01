Sweetwater County Arrest Report for February 1, 2026

Sweetwater County Arrest Report for February 1, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

BOUTIN, BRADYN JOHN

Age: 22

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-01

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Animal License Required (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #16000, CASH OR SURETY, $100, Court: GR MUNICIPAL COURT

WILEY, JUSTIN REW

Age: 46

Address: IDAHO FALLS, ID

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-31

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Property Destruction and Defacement – < $1000
    • Status: PENDING, Bond: #15997, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15997, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

GELASHVILI, VAZHA

Age: 30

Address: E RUTHERFORD, NJ

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-01-31

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

HILER, RAMONA

Age: 32

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2026-01-31

Released: 2026-01-31

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15995, CASH OR SURETY, $1975, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15995, CASH OR SURETY, $1975, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
    • Status: PENDING, Bond: #15995, CASH OR SURETY, $1975, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15995, CASH OR SURETY, $1975, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Restricted License – Violations
    • Status: PENDING, Bond: #15995, CASH OR SURETY, $1975, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

WEED, JOSHAWA JACK

Age: 26

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-31

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15994, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15994, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Fleeing or Attempting to Elude Police Officers
    • Status: PENDING, Bond: #15994, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
    • Status: PENDING, Bond: #15994, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

HENDRICKSON, CORY JOHNNY

Age: 32

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-31

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15993, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Required Safe Mechanical Condition
    • Status: PENDING, Bond: #15993, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15993, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
    • Status: PENDING, Bond: #15993, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • SEAT BELT: DRIVER, 2 counts
    • Status: PENDING, Bond: #15993, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15993, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

WAGNER, BRYAN LEE

Age: 45

Address: RED FOX, KY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-31

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Violation of Order of Protection, 2 counts
    • Status: PENDING, Bond: #15996, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Valid Title, Registration, Plates or Permits
    • Status: PENDING, Bond: #15996, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
    • Status: PENDING, Bond: #15996, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

