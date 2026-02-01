Sweetwater County Arrest Report for February 1, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
BOUTIN, BRADYN JOHN
Age: 22
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-01
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Animal License Required (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #16000, CASH OR SURETY, $100, Court: GR MUNICIPAL COURT
WILEY, JUSTIN REW
Age: 46
Address: IDAHO FALLS, ID
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-31
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Property Destruction and Defacement – < $1000
- Status: PENDING, Bond: #15997, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15997, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GELASHVILI, VAZHA
Age: 30
Address: E RUTHERFORD, NJ
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-01-31
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
HILER, RAMONA
Age: 32
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-01-31
Released: 2026-01-31
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15995, CASH OR SURETY, $1975, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15995, CASH OR SURETY, $1975, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
- Status: PENDING, Bond: #15995, CASH OR SURETY, $1975, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15995, CASH OR SURETY, $1975, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Restricted License – Violations
- Status: PENDING, Bond: #15995, CASH OR SURETY, $1975, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WEED, JOSHAWA JACK
Age: 26
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-31
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15994, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15994, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Fleeing or Attempting to Elude Police Officers
- Status: PENDING, Bond: #15994, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
- Status: PENDING, Bond: #15994, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HENDRICKSON, CORY JOHNNY
Age: 32
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-31
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15993, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Required Safe Mechanical Condition
- Status: PENDING, Bond: #15993, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15993, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
- Status: PENDING, Bond: #15993, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- SEAT BELT: DRIVER, 2 counts
- Status: PENDING, Bond: #15993, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15993, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WAGNER, BRYAN LEE
Age: 45
Address: RED FOX, KY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-31
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Violation of Order of Protection, 2 counts
- Status: PENDING, Bond: #15996, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Valid Title, Registration, Plates or Permits
- Status: PENDING, Bond: #15996, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
- Status: PENDING, Bond: #15996, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.