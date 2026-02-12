Sweetwater County Arrest Report for February 12, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
KERNS, HEIDI RAE
Age: 46
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-11
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16039, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16039, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #16041, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
YOUNG, JODY DEAN
Age: 28
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-11
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTP)
- Status: PENDING, Bond: #16040, CASH, $900, Court: RS MUNICIPAL COURT
WATKINS, JONATHAN TYLER
Age: 41
Address: SOUTH HEART, ND
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-11
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Insurance Cards – Cancelled, Fictious or Altered Insurance Card (WRNT FTP)
- Status: PENDING, Bond: #16037, CASH, $705, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Theft – > $1000 (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16038, CASH OR SURETY, $7500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
NILLES, JUSTIN ROBERT
Age: 22
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-11
Released: 2026-02-11
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16036, CASH OR SURETY, $500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HINESLEY, LEROY JAMES
Age: 46
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-11
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTP)
- Status: PENDING, Bond: #16045, CASH, $485, Court: RS MUNICIPAL COURT
OBRIEN, STEVEN RAY
Age: 59
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-11
Arresting Agency: DCI
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16046, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16046, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HICKSON, KEVIN ALAN
Age: 30
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-12
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16047, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.