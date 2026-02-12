Sweetwater County Arrest Report for February 12, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


KERNS, HEIDI RAE

Age: 46

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-11

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16039, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16039, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #16041, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT


YOUNG, JODY DEAN

Age: 28

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-11

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTP)
    • Status: PENDING, Bond: #16040, CASH, $900, Court: RS MUNICIPAL COURT


WATKINS, JONATHAN TYLER

Age: 41

Address: SOUTH HEART, ND

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-11

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Insurance Cards – Cancelled, Fictious or Altered Insurance Card (WRNT FTP)
    • Status: PENDING, Bond: #16037, CASH, $705, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Theft – > $1000 (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16038, CASH OR SURETY, $7500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


NILLES, JUSTIN ROBERT

Age: 22

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-11

Released: 2026-02-11

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16036, CASH OR SURETY, $500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



HINESLEY, LEROY JAMES

Age: 46

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-11

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTP)
    • Status: PENDING, Bond: #16045, CASH, $485, Court: RS MUNICIPAL COURT



OBRIEN, STEVEN RAY

Age: 59

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-11

Arresting Agency: DCI

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16046, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16046, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



HICKSON, KEVIN ALAN

Age: 30

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-12

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16047, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

