Sweetwater County Arrest Report for February 13, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


MORILLON, ANDY H

Age: 21

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-12

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
    • Status: PENDING, Bond: #16051, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


YOUNG, JODY DEAN

Age: 25

Address: WAMSUTTER, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2026-02-12

Released: 2026-02-12

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driver’s License – Required (WRNT FTA)
    • Status: TIME TO PAY, Bond: #16048, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driver’s License – Required, 3 counts
    • Status: TIME TO PAY, Bond: #16048, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Obedience to Authorized Persons Directing Traffic
    • Status: TIME TO PAY, Bond: #16048, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
    • Status: TIME SERVED, Bond: #16048, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


SOWERS, CARRY CHARLES

Age: 65

Address: KINNEAR, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-12

Released: 2026-02-12

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Exceed 70 Mph On Prmry/Scndry (6+ Mph Over) Hwy
    • Status: PENDING, Bond: #16049, CASH OR SURETY, $575, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16049, CASH OR SURETY, $575, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


KERMIDAS, DAVID NONE

Age: 46

Address: FEDERAL WAY, WA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-12

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16050, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



HAMEL, DAVID ARNOLD

Age: 39

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-12

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16052, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16052, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



VUSUROVIC, IVAN

Age: 37

Address: WILLOW BROOK, IL

Booking Type: ICE-HOLD

Booking Date: 2026-02-12

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

