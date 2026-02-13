Sweetwater County Arrest Report for February 13, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MORILLON, ANDY H
Age: 21
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-12
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
- Status: PENDING, Bond: #16051, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
YOUNG, JODY DEAN
Age: 25
Address: WAMSUTTER, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-02-12
Released: 2026-02-12
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driver’s License – Required (WRNT FTA)
- Status: TIME TO PAY, Bond: #16048, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driver’s License – Required, 3 counts
- Status: TIME TO PAY, Bond: #16048, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Obedience to Authorized Persons Directing Traffic
- Status: TIME TO PAY, Bond: #16048, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
- Status: TIME SERVED, Bond: #16048, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SOWERS, CARRY CHARLES
Age: 65
Address: KINNEAR, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-12
Released: 2026-02-12
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Exceed 70 Mph On Prmry/Scndry (6+ Mph Over) Hwy
- Status: PENDING, Bond: #16049, CASH OR SURETY, $575, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16049, CASH OR SURETY, $575, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
KERMIDAS, DAVID NONE
Age: 46
Address: FEDERAL WAY, WA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-12
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16050, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HAMEL, DAVID ARNOLD
Age: 39
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-12
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16052, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16052, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
VUSUROVIC, IVAN
Age: 37
Address: WILLOW BROOK, IL
Booking Type: ICE-HOLD
Booking Date: 2026-02-12
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
