Sweetwater County Arrest Report for February 15, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
RIDDLE, DILLON RAY
Age: 34
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE- TRIAL
Booking Date: 2026-02-15
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Trespass (Enter Car or Building)
- Status: PENDING, Bond: #16056, CASH OR SURETY, $225, Court: GR MUNICIPAL COURT
LY, ANH HOANG
Age: 52
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-14
Arresting Agency: ICE
DY, CHHOUN
Age: 49
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-14
Arresting Agency: ICE
MARTIN, GABRIEL GENE
Age: 22
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE- TRIAL
Booking Date: 2026-02-15
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Trespass (Enter Car or Building)
- Status: PENDING, Bond: #16060, CASH OR SURETY, $225, Court: GR MUNICIPAL COURT
HERNANDEZ DONADO, YOSWAR
Age: 27
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-14
Arresting Agency: ICE
POBLETE-ARIAS, KEVIN
Age: 33
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-14
Arresting Agency: ICE
ERAKRIK, LAULEJ
Age: 44
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-14
Arresting Agency: ICE
CELIS CELEITA, LUIS ALEJANDRO
Age: 34
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-14
Arresting Agency: ICE
GARNICA, TINA YOLANDA
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE- TRIAL
Booking Date: 2026-02-14
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #16059, CASH OR SURETY, $210, Court: RS MUNICIPAL COURT
OWENS, RICHARD DRAKE
Age: 27
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE- TRIAL
Booking Date: 2026-02-14
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: , Bond: #16055, CASH OR SURETY, $1000, Court:
HOWARD, TERESA
Age: 55
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE- TRIAL
Booking Date: 2026-02-14
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16054, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.