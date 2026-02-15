Sweetwater County Arrest Report for February 15, 2026

Sweetwater County Arrest Report for February 15, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



RIDDLE, DILLON RAY

Age: 34

Address: GREEN RIVER, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE- TRIAL

Booking Date: 2026-02-15

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Trespass (Enter Car or Building)
    • Status: PENDING, Bond: #16056, CASH OR SURETY, $225, Court: GR MUNICIPAL COURT


LY, ANH HOANG

Age: 52

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-14

Arresting Agency: ICE


DY, CHHOUN

Age: 49

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-14

Arresting Agency: ICE




MARTIN, GABRIEL GENE

Age: 22

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE- TRIAL

Booking Date: 2026-02-15

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Trespass (Enter Car or Building)
    • Status: PENDING, Bond: #16060, CASH OR SURETY, $225, Court: GR MUNICIPAL COURT



HERNANDEZ DONADO, YOSWAR

Age: 27

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-14

Arresting Agency: ICE



POBLETE-ARIAS, KEVIN

Age: 33

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-14

Arresting Agency: ICE



ERAKRIK, LAULEJ

Age: 44

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-14

Arresting Agency: ICE



CELIS CELEITA, LUIS ALEJANDRO

Age: 34

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-14

Arresting Agency: ICE



GARNICA, TINA YOLANDA

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE- TRIAL

Booking Date: 2026-02-14

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16059, CASH OR SURETY, $210, Court: RS MUNICIPAL COURT



OWENS, RICHARD DRAKE

Age: 27

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE- TRIAL

Booking Date: 2026-02-14

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: , Bond: #16055, CASH OR SURETY, $1000, Court:



HOWARD, TERESA

Age: 55

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE- TRIAL

Booking Date: 2026-02-14

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16054, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Little Snake River Sweeps Farson-Eden in Conference Basketball Action

Little Snake River Sweeps Farson-Eden in Conference Basketball Action

Green River Finishes Week Undefeated; Rock Springs Boys Complete Road Sweep

Green River Finishes Week Undefeated; Rock Springs Boys Complete Road Sweep

Colorado State Tops Cowboys; Boise State Edges Cowgirls in Saturday Setbacks

Colorado State Tops Cowboys; Boise State Edges Cowgirls in Saturday Setbacks

Sweetwater County Arrest Report for February 14, 2026

Sweetwater County Arrest Report for February 14, 2026