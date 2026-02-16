Sweetwater County Arrest Report for February 16, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MORTIMER, JONATHAN WESLEY
Age: 43
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE- TRIAL
Released: 2026-02-15
Booking Date: 2026-02-15
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16062, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
AZADI NEJAD, AFSHIN
Age: 31
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-15
Arresting Agency: ICE
DSANCHEZ-ROSAS, ALFREDO
Age: 51
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-15
Arresting Agency: ICE
CARDENAS GAONA, APOLINAR
Age: 58
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-15
Arresting Agency: ICE
MAKYDEH, ASHKAN
Age: 31
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-15
Arresting Agency: ICE
MERCADES PEREIRA, RICARDO JOSE
Age: 24
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-15
Arresting Agency: ICE
SOMVIR, SOMVIR
Age: 29
Address: FRESNO, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-15
Arresting Agency: ICE
CAJACURI CAMPOS, VICTOR DANIEL
Age: 38
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-15
Arresting Agency: ICE
LEWIS, DYLAN JACE
Age: 21
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE- TRIAL
Booking Date: 2026-02-15
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Physical Control – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16063, CASH OR SURETY, $1125, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #16063, CASH OR SURETY, $1125, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- SEAT BELT: DRIVER
- Status: PENDING, Bond: #16063, CASH OR SURETY, $1125, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.