Sweetwater County Arrest Report for February 16, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



MORTIMER, JONATHAN WESLEY

Age: 43

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE- TRIAL

Released: 2026-02-15

Booking Date: 2026-02-15

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16062, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


AZADI NEJAD, AFSHIN

Age: 31

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-15

Arresting Agency: ICE


DSANCHEZ-ROSAS, ALFREDO

Age: 51

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-15

Arresting Agency: ICE




CARDENAS GAONA, APOLINAR

Age: 58

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-15

Arresting Agency: ICE


MAKYDEH, ASHKAN

Age: 31

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-15

Arresting Agency: ICE



MERCADES PEREIRA, RICARDO JOSE

Age: 24

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-15

Arresting Agency: ICE



SOMVIR, SOMVIR

Age: 29

Address: FRESNO, CA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-15

Arresting Agency: ICE



CAJACURI CAMPOS, VICTOR DANIEL

Age: 38

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-15

Arresting Agency: ICE



LEWIS, DYLAN JACE

Age: 21

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE- TRIAL

Booking Date: 2026-02-15

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Physical Control – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16063, CASH OR SURETY, $1125, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #16063, CASH OR SURETY, $1125, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • SEAT BELT: DRIVER
    • Status: PENDING, Bond: #16063, CASH OR SURETY, $1125, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

