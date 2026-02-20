Sweetwater County Arrest Report for February 20, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
KOSTER, DAVID ALLEN
Age: 60
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED WEEKEND RELEASE
Booking Date: 2026-02-19
Scheduled Release: 2026-02-23
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Physical Control – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
JAIMES SALTO, JOSE
Age: 39
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-19
Arresting Agency: ICE
DOBLADO ZUNIGA, CRISTHIAN AMALEX
Age: 18
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-19
Arresting Agency: ICE
BOTELLO-BUENDIA, ROGELIO
Age: 41
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-19
Arresting Agency: ICE
VALLE-ZUNIGA, MARVIN
Age: 39
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-19
Arresting Agency: ICE
ROSALES, MARIO ALONSO
Age: 50
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-19
Arresting Agency: ICE
RODRIGUEZ-BERRIO, MICHELLE
Age: 28
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-19
Arresting Agency: ICE
MENDEZ LOPEZ, MARIO
Age: 40
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-19
Arresting Agency: ICE
JIMENEZ ROMERO, RAFAEL J
Age: 39
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-19
Arresting Agency: ICE
BALES, RAYMOND JOHN
Age: 59
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-20
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16085, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16085, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SHERWOOD, JACQUELINE SHALAYNE TAMAR
Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16081, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Headlights – (2) One on Each Side
- Status: PENDING, Bond: #16081, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Provide Proof of Liability Coverage
- Status: PENDING, Bond: #16081, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
VERMILLION, DANASIA SHIANN
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED WEEKEND RELEASE
Booking Date: 2026-02-19
Scheduled Release: 2026-02-23
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ECKHARDT, DENA ROSETTA
Age: 31
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: P&P HOLD
Booking Date: 2026-02-19
Arresting Agency: PROB
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
- Status: PENDING, Bond: #16083, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE
PETTENGILL, LISA
Age: 42
Address: POWELL, WY
Booking Type: P&P HOLD
Booking Date: 2026-02-19
Arresting Agency: PROB
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
- Status: PENDING, Bond: #16084, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE
WILLIS, SYDNEY NICHOL
Age: 19
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: P&P HOLD
Booking Date: 2026-02-19
Arresting Agency: PROB
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
- Status: PENDING, Bond: #16082, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.