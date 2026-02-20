Sweetwater County Arrest Report for February 20, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center





KOSTER, DAVID ALLEN

Age: 60 Address: ROCK SPRINGS, WY Advertisement - Story continues below... Booking Type: SENTENCED WEEKEND RELEASE Booking Date: 2026-02-19 Scheduled Release: 2026-02-23 Arresting Agency: SCSO Charges: DWUI – Physical Control – 2nd Offense Within 10 Years (REACT) Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT





JAIMES SALTO, JOSE Age: 39 Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-02-19 Arresting Agency: ICE



DOBLADO ZUNIGA, CRISTHIAN AMALEX Age: 18 Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-02-19 Arresting Agency: ICE







BOTELLO-BUENDIA, ROGELIO

Age: 41 Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-02-19 Arresting Agency: ICE



VALLE-ZUNIGA, MARVIN Age: 39 Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-02-19 Arresting Agency: ICE





ROSALES, MARIO ALONSO Age: 50 Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-02-19 Arresting Agency: ICE





RODRIGUEZ-BERRIO, MICHELLE

Age: 28 Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-02-19 Arresting Agency: ICE





MENDEZ LOPEZ, MARIO

Age: 40 Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-02-19 Arresting Agency: ICE





JIMENEZ ROMERO, RAFAEL J

Age: 39 Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-02-19 Arresting Agency: ICE





BALES, RAYMOND JOHN

Age: 59 Address: ROCK SPRINGS, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2026-02-20 Arresting Agency: RSPD Charges: DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense Status: PENDING, Bond: #16085, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense Status: PENDING, Bond: #16085, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT







SHERWOOD, JACQUELINE SHALAYNE TAMAR

Age: 45 Address: ROCK SPRINGS, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2026-02-19 Arresting Agency: SCSO Charges: Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense Status: PENDING, Bond: #16081, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Headlights – (2) One on Each Side Status: PENDING, Bond: #16081, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Failure to Provide Proof of Liability Coverage Status: PENDING, Bond: #16081, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT







VERMILLION, DANASIA SHIANN

Age: 35 Address: ROCK SPRINGS, WY Booking Type: SENTENCED WEEKEND RELEASE Booking Date: 2026-02-19 Scheduled Release: 2026-02-23 Arresting Agency: SCSO Charges: DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense (REACT) Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT







ECKHARDT, DENA ROSETTA

Age: 31 Address: ROCK SPRINGS, WY Booking Type: P&P HOLD Booking Date: 2026-02-19 Arresting Agency: PROB Charges: Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD) Status: PENDING, Bond: #16083, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE







PETTENGILL, LISA

Age: 42 Address: POWELL, WY Booking Type: P&P HOLD Booking Date: 2026-02-19 Arresting Agency: PROB Charges: Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD) Status: PENDING, Bond: #16084, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE







WILLIS, SYDNEY NICHOL

Age: 19 Address: ROCK SPRINGS, WY Booking Type: P&P HOLD Booking Date: 2026-02-19 Arresting Agency: PROB Charges: Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD) Status: PENDING, Bond: #16082, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE



