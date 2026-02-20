Sweetwater County Arrest Report for February 20, 2026

Sweetwater County Arrest Report for February 20, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



KOSTER, DAVID ALLEN

Age: 60

Address: ROCK SPRINGS, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: SENTENCED WEEKEND RELEASE

Booking Date: 2026-02-19

Scheduled Release: 2026-02-23

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Physical Control – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


JAIMES SALTO, JOSE

Age: 39

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-19

Arresting Agency: ICE


DOBLADO ZUNIGA, CRISTHIAN AMALEX

Age: 18

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-19

Arresting Agency: ICE




BOTELLO-BUENDIA, ROGELIO

Age: 41

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-19

Arresting Agency: ICE


VALLE-ZUNIGA, MARVIN

Age: 39

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-19

Arresting Agency: ICE



ROSALES, MARIO ALONSO

Age: 50

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-19

Arresting Agency: ICE



RODRIGUEZ-BERRIO, MICHELLE

Age: 28

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-19

Arresting Agency: ICE



MENDEZ LOPEZ, MARIO

Age: 40

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-19

Arresting Agency: ICE



JIMENEZ ROMERO, RAFAEL J

Age: 39

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-19

Arresting Agency: ICE



BALES, RAYMOND JOHN

Age: 59

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-20

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16085, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16085, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



SHERWOOD, JACQUELINE SHALAYNE TAMAR

Age: 45

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-19

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16081, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Headlights – (2) One on Each Side
    • Status: PENDING, Bond: #16081, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Provide Proof of Liability Coverage
    • Status: PENDING, Bond: #16081, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



VERMILLION, DANASIA SHIANN

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED WEEKEND RELEASE

Booking Date: 2026-02-19

Scheduled Release: 2026-02-23

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



ECKHARDT, DENA ROSETTA

Age: 31

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: P&P HOLD

Booking Date: 2026-02-19

Arresting Agency: PROB

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
    • Status: PENDING, Bond: #16083, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE



PETTENGILL, LISA

Age: 42

Address: POWELL, WY

Booking Type: P&P HOLD

Booking Date: 2026-02-19

Arresting Agency: PROB

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
    • Status: PENDING, Bond: #16084, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE



WILLIS, SYDNEY NICHOL

Age: 19

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: P&P HOLD

Booking Date: 2026-02-19

Arresting Agency: PROB

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
    • Status: PENDING, Bond: #16082, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Farson-Eden Set to Close Regular Season at Home

Farson-Eden Set to Close Regular Season at Home

Sweetwater County Teams Host Casper Schools in Key Quadrant Matchups

Sweetwater County Teams Host Casper Schools in Key Quadrant Matchups

Sweetwater County Arrest Report for February 19, 2026

Sweetwater County Arrest Report for February 19, 2026

Rock Springs Woman Charged with Felony Theft in Alleged Spa Embezzlement Scheme

Rock Springs Woman Charged with Felony Theft in Alleged Spa Embezzlement Scheme