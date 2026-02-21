Sweetwater County Arrest Report for February 21, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



ECKLEY, MICHAEL SHANE

Age: 52

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-21

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #16086, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16086, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 3rd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #16086, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #16086, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Right Side of Roadway
    • Status: PENDING, Bond: #16086, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


GAMBLE, XADEN SCOTT

Age: 23

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: P&P HOLD

Booking Date: 2026-02-20

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
    • Status: PENDING, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE


GOMEZ, CASSONDRA MARIE

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: JAIL SANCTION

Booking Date: 2026-02-20

Scheduled Release: 2026-02-23

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE


DONOVAN, ARIES PATRICK LEE

Age: 24

Address: MOORHEAD, MN

Booking Type: NWS HOLD

Booking Date: 2026-02-20

Arresting Agency: SCSO


KELLY, KAYLE HOWARD

Age: 37

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: JAIL SANCTION

Booking Date: 2026-02-20

Scheduled Release: 2026-02-23

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE



MEJIA MENJIVAR, MANUEL

Age: 59

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-20

Arresting Agency: ICE

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

