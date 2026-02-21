Sweetwater County Arrest Report for February 21, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
ECKLEY, MICHAEL SHANE
Age: 52
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-21
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #16086, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16086, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 3rd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #16086, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #16086, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Right Side of Roadway
- Status: PENDING, Bond: #16086, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GAMBLE, XADEN SCOTT
Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: P&P HOLD
Booking Date: 2026-02-20
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
- Status: PENDING, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE
GOMEZ, CASSONDRA MARIE
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: JAIL SANCTION
Booking Date: 2026-02-20
Scheduled Release: 2026-02-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE
DONOVAN, ARIES PATRICK LEE
Age: 24
Address: MOORHEAD, MN
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-02-20
Arresting Agency: SCSO
KELLY, KAYLE HOWARD
Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: JAIL SANCTION
Booking Date: 2026-02-20
Scheduled Release: 2026-02-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE
MEJIA MENJIVAR, MANUEL
Age: 59
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-20
Arresting Agency: ICE
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.