Sweetwater County Arrest Report for February 22, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



MANLEY, CHAD KELLY

Age: 29

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-22

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16093, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: LICENSED UNDER ARTICLE – 2ND+ OFFENSE
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


PALMER, KELLY

Age: 60

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-22

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI Alcohol Incapable of Safely Driving
    • Status: PENDING, Bond: #16092, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT


DURAN ESPANA, ORIANGEL JESUS

Age: 25

Address: DENVER, CO

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-21

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16091, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Tks/Veh(>39k Lbs) Exceed 75 Mph On Intrst (6+ Mph Over)
    • Status: PENDING, Bond: #16091, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #16091, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16091, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT




URDANETA ORTEGA, REILAN ENRIQUE

Age: 39

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-21

Arresting Agency: ICE


CRUZ LOPEZ, JOSE ALBERTO

Age: 28

Address: WEST JORDAN, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-21

Arresting Agency: ICE



MONTES DIAZ, BRYAN ERNESTO

Age: 25

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-21

Arresting Agency: ICE



GARCIA, JOSE LUIS

Age: 46

Address: BOUNTIFUL, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-21

Arresting Agency: ICE



SANTANA AGUSTINIANO, JONATHAN

Age: 25

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-21

Arresting Agency: ICE



CRUZ LOPEZ, EDWIN

Age: 20

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-21

Arresting Agency: ICE



LOPEZ OROZCO, JOSE

Age: 51

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-21

Arresting Agency: ICE



VELIZ RUVALCABA, JUAN

Age: 25

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-21

Arresting Agency: ICE



SIMON SANTIAGO, AXEL

Age: 30

Address: WEST JORDAN, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-21

Arresting Agency: ICE



GUZMAN, MARK ANTHONY

Age: 40

Address: PORTLAND, OR

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-21

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Exceed 75 Mph On Interstate (1-5 Mph Over)
    • Status: PENDING, Bond: #16088, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16088, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16088, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



ECKLEY, MICHAEL SHANE

Age: 52

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-21

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #16086, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16086, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 3rd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #16086, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #16086, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Right Side of Roadway
    • Status: PENDING, Bond: #16086, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

