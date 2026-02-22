Sweetwater County Arrest Report for February 22, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MANLEY, CHAD KELLY
Age: 29
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-22
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16093, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: LICENSED UNDER ARTICLE – 2ND+ OFFENSE
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
PALMER, KELLY
Age: 60
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-22
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI Alcohol Incapable of Safely Driving
- Status: PENDING, Bond: #16092, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT
DURAN ESPANA, ORIANGEL JESUS
Age: 25
Address: DENVER, CO
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-21
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16091, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Tks/Veh(>39k Lbs) Exceed 75 Mph On Intrst (6+ Mph Over)
- Status: PENDING, Bond: #16091, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #16091, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16091, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
URDANETA ORTEGA, REILAN ENRIQUE
Age: 39
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-21
Arresting Agency: ICE
CRUZ LOPEZ, JOSE ALBERTO
Age: 28
Address: WEST JORDAN, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-21
Arresting Agency: ICE
MONTES DIAZ, BRYAN ERNESTO
Age: 25
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-21
Arresting Agency: ICE
GARCIA, JOSE LUIS
Age: 46
Address: BOUNTIFUL, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-21
Arresting Agency: ICE
SANTANA AGUSTINIANO, JONATHAN
Age: 25
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-21
Arresting Agency: ICE
CRUZ LOPEZ, EDWIN
Age: 20
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-21
Arresting Agency: ICE
LOPEZ OROZCO, JOSE
Age: 51
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-21
Arresting Agency: ICE
VELIZ RUVALCABA, JUAN
Age: 25
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-21
Arresting Agency: ICE
SIMON SANTIAGO, AXEL
Age: 30
Address: WEST JORDAN, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-21
Arresting Agency: ICE
GUZMAN, MARK ANTHONY
Age: 40
Address: PORTLAND, OR
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-21
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Exceed 75 Mph On Interstate (1-5 Mph Over)
- Status: PENDING, Bond: #16088, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16088, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16088, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ECKLEY, MICHAEL SHANE
Age: 52
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-21
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #16086, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16086, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 3rd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #16086, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #16086, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Right Side of Roadway
- Status: PENDING, Bond: #16086, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.