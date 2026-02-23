Sweetwater County Arrest Report for February 23, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center




RIEBENACK, BRANDEN JAY

Age: 58

Address: MIDLAND, MI

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-22

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16096, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



LEBLANC, KAITLYN ELIZABETH

Age: 32

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-22

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #16095, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

