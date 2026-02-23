Sweetwater County Arrest Report for February 23, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
RIEBENACK, BRANDEN JAY
Age: 58
Address: MIDLAND, MI
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-22
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16096, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LEBLANC, KAITLYN ELIZABETH
Age: 32
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-22
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #16095, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.