Sweetwater County Arrest Report for February 24, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



MAGANA, RAFAEL MACIEL

Age: 32

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-23

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 3rd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #16099, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense, 2 counts
    • Status: PENDING, Bond: #16099, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT




DOUGLASS, JOSEPH CLYDE

Age: 51

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-23

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16102, CASH OR SURETY, $1100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #16102, CASH OR SURETY, $1100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



HENDRICKSON, CORY JOHNNY

Age: 32

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-23

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #16100, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



DAVIDSON, CATHERINE RENEE

Age: 30

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-23

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16098, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



OAKS, JOSHUA STEVEN

Age: 29

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2026-02-23

Released: 2026-02-23

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: SCSO

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16097, CASH, $300, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

