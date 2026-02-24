Sweetwater County Arrest Report for February 24, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MAGANA, RAFAEL MACIEL
Age: 32
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 3rd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #16099, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense, 2 counts
- Status: PENDING, Bond: #16099, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DOUGLASS, JOSEPH CLYDE
Age: 51
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-23
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16102, CASH OR SURETY, $1100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #16102, CASH OR SURETY, $1100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HENDRICKSON, CORY JOHNNY
Age: 32
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #16100, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DAVIDSON, CATHERINE RENEE
Age: 30
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-23
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16098, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
OAKS, JOSHUA STEVEN
Age: 29
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-02-23
Released: 2026-02-23
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: SCSO
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16097, CASH, $300, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.