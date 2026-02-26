Sweetwater County Arrest Report for February 26, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



IRVIN, RICKY KEITH

Age: 37

Address: SPANISH FORT, AL

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-25

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16116, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (1-5 MPH OVER)
    • Status: PENDING, Bond: #16116, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16116, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #16117, CASH, $500, Court: OTHER



MATHEW, ALBIN

Age: 31

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-25

Arresting Agency: ICE



HOLGATE, KALYN LARELL

Age: 22

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: JAIL SANCTION

Booking Date: 2026-02-25

Scheduled Release: 2026-02-28

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
    • Status: SENTENCED, Bond: #16115, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



CUNNINGHAM, AUBREY LEE

Age: 37

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2026-02-25

Released: 2026-02-25

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

Bond Company: A & L BONDING

  • Endangering Children – Permitting Child to Remain in Area with Methamphetamine (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #16112, CASH OR SURETY, $1000, Court: DISTRICT COURT



CAVE, ALEXANDER VINCENT RAY

Age: 32

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2026-02-25

Released: 2026-02-25

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

