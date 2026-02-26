Sweetwater County Arrest Report for February 26, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
IRVIN, RICKY KEITH
Age: 37
Address: SPANISH FORT, AL
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-25
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16116, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (1-5 MPH OVER)
- Status: PENDING, Bond: #16116, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16116, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #16117, CASH, $500, Court: OTHER
MATHEW, ALBIN
Age: 31
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-25
Arresting Agency: ICE
HOLGATE, KALYN LARELL
Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: JAIL SANCTION
Booking Date: 2026-02-25
Scheduled Release: 2026-02-28
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
- Status: SENTENCED, Bond: #16115, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CUNNINGHAM, AUBREY LEE
Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-02-25
Released: 2026-02-25
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
Bond Company: A & L BONDING
- Endangering Children – Permitting Child to Remain in Area with Methamphetamine (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #16112, CASH OR SURETY, $1000, Court: DISTRICT COURT
CAVE, ALEXANDER VINCENT RAY
Age: 32
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-02-25
Released: 2026-02-25
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.