Sweetwater County Arrest Report for February 27, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
TREKELL, PAMELA LYNN
Age: 67
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-02-26
Scheduled Release: 2026-03-01
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: #16118, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BERMUDEZ RAMOS, DANIEL ALEJANDRO
Age: 24
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-26
Arresting Agency: ICE
CAMPOS GRACHET, RODRIGO LUCAS
Age: 35
Address: SALT LAKE CITY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-26
Arresting Agency: ICE
GOMEZ CASTILLO, MIGUEL RUBEN
Age: 30
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-26
Arresting Agency: ICE
LEJARDE MORALES, STIFER ALFREDO
Age: 25
Address: TAYLORSVILLE, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-26
Arresting Agency: ICE
RODAS ANDRES, BENJAMIN ALEXANDER
Age: 42
Address: TAYLORSVILLE, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-26
Arresting Agency: ICE
LOPEZ SANCHEZ, DARWIN ANTONIO
Age: 33
Address: SALT LAKE CITY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-26
Arresting Agency: ICE
VAZQUEZ JIMENEZ, IGNACIO
Age: 34
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-26
Arresting Agency: ICE
SALAZAR SERRANO, CRUZ ALEJANDRO
Age: 30
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-26
Arresting Agency: ICE
VALLE ACOSTA, KUELBIN YOENIEL
Age: 23
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-26
Arresting Agency: ICE
TOJ GARCIA, BERNABE
Age: 54
Address: TAYLORSVILLE, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-26
Arresting Agency: ICE
SALIKHOV, SAIDJON
Age: 36
Address: AURORA, IL
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.