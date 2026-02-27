Sweetwater County Arrest Report for February 27, 2026

Sweetwater County Arrest Report for February 27, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


TREKELL, PAMELA LYNN

Age: 67

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2026-02-26

Scheduled Release: 2026-03-01

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: #16118, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


BERMUDEZ RAMOS, DANIEL ALEJANDRO

Age: 24

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-26

Arresting Agency: ICE


CAMPOS GRACHET, RODRIGO LUCAS

Age: 35

Address: SALT LAKE CITY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-26

Arresting Agency: ICE


GOMEZ CASTILLO, MIGUEL RUBEN

Age: 30

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-26

Arresting Agency: ICE


LEJARDE MORALES, STIFER ALFREDO

Age: 25

Address: TAYLORSVILLE, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-26

Arresting Agency: ICE


RODAS ANDRES, BENJAMIN ALEXANDER

Age: 42

Address: TAYLORSVILLE, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-26

Arresting Agency: ICE


LOPEZ SANCHEZ, DARWIN ANTONIO

Age: 33

Address: SALT LAKE CITY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-26

Arresting Agency: ICE


VAZQUEZ JIMENEZ, IGNACIO

Age: 34

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-26

Arresting Agency: ICE


SALAZAR SERRANO, CRUZ ALEJANDRO

Age: 30

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-26

Arresting Agency: ICE


VALLE ACOSTA, KUELBIN YOENIEL

Age: 23

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-26

Arresting Agency: ICE


TOJ GARCIA, BERNABE

Age: 54

Address: TAYLORSVILLE, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-26

Arresting Agency: ICE


SALIKHOV, SAIDJON

Age: 36

Address: AURORA, IL

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-26

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

