Sweetwater County Arrest Report for February 28, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


SALAZAR, JESSE JAMES

Age: 43

Address: ROCK SRPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED WEEKEND RELEASE

Booking Date: 2026-02-27

Scheduled Release: 2026-03-01

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


GILLASPIE, TINA

Age: 62

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-27

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 3rd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #16122, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


RICE, STEVEN ALAN

Age: 46

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-27

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Head Lamps – Motor Vehicle
    • Status: PENDING, Bond: #16123, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 2nd + Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16123, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16123, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Physical Control – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16123, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Intent and knowing att to cause bodlily injury to a peace officer
    • Status: PENDING, Bond: #16123, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16123, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Carrying and Displaying Driver’s License
    • Status: PENDING, Bond: #16123, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


SHELTON, KATELYN MARIE

Age: 33

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-27

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16120, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16121, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


WHITE, ALLEN RAY

Age: 38

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2026-02-27

Released: 2026-02-27

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: SCSO

  • ANIMAL at large – 2ND OFFENSE (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #16119, CASH, $510, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

