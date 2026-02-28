Sweetwater County Arrest Report for February 28, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
SALAZAR, JESSE JAMES
Age: 43
Address: ROCK SRPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED WEEKEND RELEASE
Booking Date: 2026-02-27
Scheduled Release: 2026-03-01
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GILLASPIE, TINA
Age: 62
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-27
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 3rd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #16122, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
RICE, STEVEN ALAN
Age: 46
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-27
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Head Lamps – Motor Vehicle
- Status: PENDING, Bond: #16123, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 2nd + Offense
- Status: PENDING, Bond: #16123, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16123, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Physical Control – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16123, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Intent and knowing att to cause bodlily injury to a peace officer
- Status: PENDING, Bond: #16123, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16123, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Carrying and Displaying Driver’s License
- Status: PENDING, Bond: #16123, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SHELTON, KATELYN MARIE
Age: 33
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-27
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16120, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16121, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WHITE, ALLEN RAY
Age: 38
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-02-27
Released: 2026-02-27
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: SCSO
- ANIMAL at large – 2ND OFFENSE (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #16119, CASH, $510, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.