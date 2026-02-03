Sweetwater County Arrest Report for February 3, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
PEDEN, DERRICK MICHAEL
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: JAIL SANCTION
Booking Date: 2026-02-02
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE
KAPTAIN, IMOGEN LYNN
Age: 18
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-02
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Interference With Custody – Fails/Refuses to Return Minor
- Status: PENDING, Bond: #16005, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WILLIAMS, FAYTH RACHELLE
Age: 26
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-03
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 2nd + Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- SEAT BELT: PASSENGER OVER 12 YRS
- Status: PENDING, Bond: #16006, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
PIMENTA DE FARIA, RAFAEL
Age: 38
Address: ORLANDO, FL
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-02
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Violation of Commercial Veh Act, 4 counts
- Status: PENDING, Bond: #16004, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Required Safe Mechanical Condition
- Status: PENDING, Bond: #16004, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.