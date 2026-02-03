Sweetwater County Arrest Report for February 3, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


PEDEN, DERRICK MICHAEL

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: JAIL SANCTION

Booking Date: 2026-02-02

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE

KAPTAIN, IMOGEN LYNN

Age: 18

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-02

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Interference With Custody – Fails/Refuses to Return Minor
    • Status: PENDING, Bond: #16005, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

WILLIAMS, FAYTH RACHELLE

Age: 26

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-03

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 2nd + Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • SEAT BELT: PASSENGER OVER 12 YRS
    • Status: PENDING, Bond: #16006, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


PIMENTA DE FARIA, RAFAEL

Age: 38

Address: ORLANDO, FL

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-02

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Violation of Commercial Veh Act, 4 counts
    • Status: PENDING, Bond: #16004, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Required Safe Mechanical Condition
    • Status: PENDING, Bond: #16004, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

