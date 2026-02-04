Sweetwater County Arrest Report for February 4, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


MIRELEZ, JESSIE CHICO

Age: 34

Address: SALT LAKE CITY, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-03

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: REQ’D FOR AN INTERLOCK RESTRICTED LICSENSE UNDER W.S. 31-7-402 – 1ST OFFENSE
    • Status: PENDING, Bond: #16007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Aggravated Assault and Battery – Threatens to Use a Drawn Deadly Weapon
    • Status: PENDING, Bond: #16007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #16007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
    • Status: PENDING, Bond: #16007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Warrant Arrest (WRNT NCIC)
    • Status: PENDING, Bond: #16007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER
  • Reckless Endangering – Death or Serious Bodily Injury
    • Status: PENDING, Bond: #16007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

THOMAS, DEREK LEON

Age: 33

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-04

Arresting Agency: SCSP

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16008, CASH OR SURETY, $1330, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
    • Status: PENDING, Bond: #16008, CASH OR SURETY, $1330, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

