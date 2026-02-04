Sweetwater County Arrest Report for February 4, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MIRELEZ, JESSIE CHICO
Age: 34
Address: SALT LAKE CITY, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-03
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: REQ’D FOR AN INTERLOCK RESTRICTED LICSENSE UNDER W.S. 31-7-402 – 1ST OFFENSE
- Status: PENDING, Bond: #16007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Aggravated Assault and Battery – Threatens to Use a Drawn Deadly Weapon
- Status: PENDING, Bond: #16007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #16007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
- Status: PENDING, Bond: #16007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Warrant Arrest (WRNT NCIC)
- Status: PENDING, Bond: #16007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER
- Reckless Endangering – Death or Serious Bodily Injury
- Status: PENDING, Bond: #16007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16007, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
THOMAS, DEREK LEON
Age: 33
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-04
Arresting Agency: SCSP
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16008, CASH OR SURETY, $1330, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
- Status: PENDING, Bond: #16008, CASH OR SURETY, $1330, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.