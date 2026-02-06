Sweetwater County Arrest Report for February 6, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
BROSSARD, SABRINA MARIE
Age: 58
Address: FARSON, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-05
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Conspire to Commit – Felony (WRNT NCIC)
- Status: PENDING, Bond: #16015, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- THEFT: DEPRIVE – UND $1000, 4 counts (WRNT NCIC)
- Status: PENDING, Bond: #16015, NO BOND, $0, Court: OTHER
- Criminal Entry (WRNT NCIC)
- Status: PENDING, Bond: #16015, NO BOND, $0, Court: OTHER
NOSEEP, JARED MATTHEW
Age: 27
Address: FORT WASHAKIE, WY
Booking Type: HOLD FOR OTHER AGENCY
Booking Date: 2026-02-05
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Warrant Arrest
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
PALLESEN, BURKE FOREST
Age: 26
Address: MANILA, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-06
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16019, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Child Passenger – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16019, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16019, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #16019, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
- Status: PENDING, Bond: #16019, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Child Safety Restraint System – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16019, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MONTOYA, ANTHONY THOMAS
Age: 46
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-05
Arresting Agency: SCSO
KROMPEL, KERRY MICHAEL
Age: 41
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-05
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16018, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
TABOR, SCOTT ALAN
Age: 49
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: JAIL SANCTION
Booking Date: 2026-02-05
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Sched I II or III > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WRNT PV)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE
