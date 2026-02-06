Sweetwater County Arrest Report for February 6, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


BROSSARD, SABRINA MARIE

Age: 58

Address: FARSON, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-05

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Conspire to Commit – Felony (WRNT NCIC)
    • Status: PENDING, Bond: #16015, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • THEFT: DEPRIVE – UND $1000, 4 counts (WRNT NCIC)
    • Status: PENDING, Bond: #16015, NO BOND, $0, Court: OTHER
  • Criminal Entry (WRNT NCIC)
    • Status: PENDING, Bond: #16015, NO BOND, $0, Court: OTHER


NOSEEP, JARED MATTHEW

Age: 27

Address: FORT WASHAKIE, WY

Booking Type: HOLD FOR OTHER AGENCY

Booking Date: 2026-02-05

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Warrant Arrest
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


PALLESEN, BURKE FOREST

Age: 26

Address: MANILA, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-06

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16019, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Child Passenger – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16019, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16019, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #16019, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
    • Status: PENDING, Bond: #16019, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Child Safety Restraint System – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16019, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MONTOYA, ANTHONY THOMAS

Age: 46

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-05

Arresting Agency: SCSO


KROMPEL, KERRY MICHAEL

Age: 41

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-05

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16018, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


TABOR, SCOTT ALAN

Age: 49

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: JAIL SANCTION

Booking Date: 2026-02-05

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Sched I II or III > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WRNT PV)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

