Sweetwater County Arrest Report for February 8, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
HAUSER, RANDY AARON
Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-07
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16027, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT
JANGVELADZE, VARLAM
Age: 37
Address: FAIR LAWN, NJ
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-02-07
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: #16026, NO BOND, $0, Court: OTHER
BACH, TANNER MATTHEW
Age: 25
Address: WEST JORDAN, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-02-07
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16025, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.