Sweetwater County Arrest Report for February 8, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


HAUSER, RANDY AARON

Age: 45

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-07

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16027, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT


JANGVELADZE, VARLAM

Age: 37

Address: FAIR LAWN, NJ

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-02-07

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: #16026, NO BOND, $0, Court: OTHER

BACH, TANNER MATTHEW

Age: 25

Address: WEST JORDAN, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-02-07

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16025, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

