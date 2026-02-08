Sweetwater County Arrest Report for February 8, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



HAUSER, RANDY AARON Age: 45 Address: ROCK SPRINGS, WY Advertisement - Story continues below... Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2026-02-07 Arresting Agency: RSPD Charges: DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense Status: PENDING, Bond: #16027, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT





JANGVELADZE, VARLAM Age: 37 Address: FAIR LAWN, NJ Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-02-07 Arresting Agency: WHP Charges: ICE HOLD Status: PENDING, Bond: #16026, NO BOND, $0, Court: OTHER



BACH, TANNER MATTHEW

Age: 25 Address: WEST JORDAN, UT Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2026-02-07 Arresting Agency: RSPD Charges: Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense Status: PENDING, Bond: #16025, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.