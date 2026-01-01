Sweetwater County Arrest Report for January 1, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

GILSON, DARRELL PETER

Age: 52

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type:PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-31

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
    • Status: PENDING, Bond: #15817, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15817, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15817, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Exceed 80 Mph On Interstate (1-5 Mph Over)
    • Status: PENDING, Bond: #15817, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

HOLGATE, KALYN LARELL

Age: 22

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-31

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15814, CASH OR SURETY, $5000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15814, CASH OR SURETY, $5000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15814, CASH OR SURETY, $5000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Carrying and Displaying Driver’s License
    • Status: PENDING, Bond: #15814, CASH OR SURETY, $5000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CARLSON, KAYLA MARIE

Age: 43

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-12-31

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15816, CASH OR SURETY, $1150, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15816, CASH OR SURETY, $1150, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MIGLIACCIO, MEGAN ROSA

Age: 41

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-01

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Paraphernalia (Possession w/Intent to Use) (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15820, CASH OR SURETY, $225, Court: GR MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

