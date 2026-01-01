Sweetwater County Arrest Report for January 1, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
GILSON, DARRELL PETER
Age: 52
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type:PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-31
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
- Status: PENDING, Bond: #15817, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15817, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15817, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Exceed 80 Mph On Interstate (1-5 Mph Over)
- Status: PENDING, Bond: #15817, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HOLGATE, KALYN LARELL
Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-31
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15814, CASH OR SURETY, $5000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15814, CASH OR SURETY, $5000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15814, CASH OR SURETY, $5000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Carrying and Displaying Driver’s License
- Status: PENDING, Bond: #15814, CASH OR SURETY, $5000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CARLSON, KAYLA MARIE
Age: 43
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-12-31
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15816, CASH OR SURETY, $1150, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15816, CASH OR SURETY, $1150, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MIGLIACCIO, MEGAN ROSA
Age: 41
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-01
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Paraphernalia (Possession w/Intent to Use) (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15820, CASH OR SURETY, $225, Court: GR MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.