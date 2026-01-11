Sweetwater County Arrest Report for January 11, 2026

Sweetwater County Arrest Report for January 11, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

FORNOFF, STEPHANIE JO

Age: 32

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-11

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15891, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense, 2 counts
    • Status: PENDING, Bond: #15891, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Exceed 75 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
    • Status: PENDING, Bond: #15891, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


MIRANDA KAUNA, SAMUEL

Age: 30

Address: ANNANDALE, VA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-01-10

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

TURNER, JAMES WESLEY

Age: 54

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-10

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Domestic Assault – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15882, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15883, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

TURNER, BRENDA LYNN

Age: 57

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-10

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Domestic Assault – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15889, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15889, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15889, BOND REQ GIVEN, $0, Court: RS MUNICIPAL COURT

DAVIS, REX ALLEN

Age: 31

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-10

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15888, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Domestic Assault – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15887, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

LUTU, MALEIFUAMAILAUTOFALAFILILOI

Age: 24

Address: EPHRAIM, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-10

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15881, CASH OR SURETY, $570, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Resisting Officers-Hinder, Obstruct or Interfere in Discharge of Official Duties
    • Status: PENDING, Bond: #15881, CASH OR SURETY, $570, Court: RS MUNICIPAL COURT

HERNANDEZ ALMEIDIA, JULIO CESAR

Age: 47

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-01-10

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT


MORENO RAMIREZ, ARACELI DEL CARMEN

Age: 47

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-01-10

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: FEDERAL COURT


CASTANEDA, INO

Age: 58

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-10

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15880, CASH OR SURETY, $820, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Resisting Officers-Hinder, Obstruct or Interfere in Discharge of Official Duties
    • Status: PENDING, Bond: #15880, CASH OR SURETY, $820, Court: RS MUNICIPAL COURT


MADJIC, JOSEPH BRADEY

Age: 39

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-10

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Strangulation of Household Member – Pressure on Neck or Throat, 2 counts
    • Status: PENDING, Bond: #15879, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Domestic Battery – 1st Offense, 2 counts
    • Status: PENDING, Bond: #15879, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Kidnapping – Inflct Bod Injury/Terrorize
    • Status: PENDING, Bond: #15879, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


DARLINGTON, CASEY SHAWN

Age: 46

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-10

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15877, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
    • Status: PENDING, Bond: #15877, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


TSOSIE, SAPHARIA LAVERNE

Age: 22

Address: ROY, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-10

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15876, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15876, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


SAMSEL, JOHN WYLANTA

Age: 55

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-10

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15854, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

