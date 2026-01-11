Sweetwater County Arrest Report for January 11, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
FORNOFF, STEPHANIE JO
Age: 32
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-11
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15891, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense, 2 counts
- Status: PENDING, Bond: #15891, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Exceed 75 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
- Status: PENDING, Bond: #15891, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MIRANDA KAUNA, SAMUEL
Age: 30
Address: ANNANDALE, VA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-01-10
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
TURNER, JAMES WESLEY
Age: 54
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Assault – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15882, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15883, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
TURNER, BRENDA LYNN
Age: 57
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Assault – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15889, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15889, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15889, BOND REQ GIVEN, $0, Court: RS MUNICIPAL COURT
DAVIS, REX ALLEN
Age: 31
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15888, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Domestic Assault – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15887, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LUTU, MALEIFUAMAILAUTOFALAFILILOI
Age: 24
Address: EPHRAIM, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15881, CASH OR SURETY, $570, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Resisting Officers-Hinder, Obstruct or Interfere in Discharge of Official Duties
- Status: PENDING, Bond: #15881, CASH OR SURETY, $570, Court: RS MUNICIPAL COURT
HERNANDEZ ALMEIDIA, JULIO CESAR
Age: 47
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-01-10
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
MORENO RAMIREZ, ARACELI DEL CARMEN
Age: 47
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-01-10
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: FEDERAL COURT
CASTANEDA, INO
Age: 58
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15880, CASH OR SURETY, $820, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Resisting Officers-Hinder, Obstruct or Interfere in Discharge of Official Duties
- Status: PENDING, Bond: #15880, CASH OR SURETY, $820, Court: RS MUNICIPAL COURT
MADJIC, JOSEPH BRADEY
Age: 39
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Strangulation of Household Member – Pressure on Neck or Throat, 2 counts
- Status: PENDING, Bond: #15879, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Domestic Battery – 1st Offense, 2 counts
- Status: PENDING, Bond: #15879, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Kidnapping – Inflct Bod Injury/Terrorize
- Status: PENDING, Bond: #15879, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DARLINGTON, CASEY SHAWN
Age: 46
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-10
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15877, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
- Status: PENDING, Bond: #15877, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
TSOSIE, SAPHARIA LAVERNE
Age: 22
Address: ROY, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-10
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15876, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15876, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SAMSEL, JOHN WYLANTA
Age: 55
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15854, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
