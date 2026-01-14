Sweetwater County Arrest Report for January 14, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
VASQUEZ, TRISTEN NICKOLE
Age: 29
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-01-13
Scheduled Release: 2026-02-12
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Physical Control – 1st Offense (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
TABOR, SCOTT ALAN
Age: 49
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Sched I II or III > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #15913, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CONTRERAS BLANCO, MARTIN
Age: 63
Address: HOUSTON, TX
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-01-13
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: OTHER
SINGH, GURLAL
Age: 25
Address: GREENWOOD, IN
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-01-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: OTHER
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.