Sweetwater County Arrest Report for January 14, 2026

Sweetwater County Arrest Report for January 14, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

VASQUEZ, TRISTEN NICKOLE

Age: 29

Address: ROCK SPRINGS, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2026-01-13

Scheduled Release: 2026-02-12

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Physical Control – 1st Offense (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

TABOR, SCOTT ALAN

Age: 49

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-13

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Sched I II or III > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #15913, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CONTRERAS BLANCO, MARTIN

Age: 63

Address: HOUSTON, TX

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-01-13

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: OTHER

SINGH, GURLAL

Age: 25

Address: GREENWOOD, IN

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-01-13

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: OTHER

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Green River Sweeps Evanston to Open Conference Play

Green River Sweeps Evanston to Open Conference Play

Wyoming to Host First-Place San Diego State

Wyoming to Host First-Place San Diego State

Broncos, Bills Renew Playoff Matchup in AFC Divisional Round

Broncos, Bills Renew Playoff Matchup in AFC Divisional Round

Sweetwater County Arrest Report for January 13, 2026

Sweetwater County Arrest Report for January 13, 2026