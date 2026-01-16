Sweetwater County Arrest Report for January 16, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
LAWLIS, JACOB HOWARD
Age: 28
Address: NAMPA, ID
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-15
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Controlled Substance
- Status: PENDING, Bond: #15930, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Defraud Drug/Alcohol Test – Products With Intent to Defraud – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15930, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
STORMENT, BRAYDEN MICHAEL
Age: 19
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-01-15
Released: 2026-01-15
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: SCSO
Bond Company: A & L BONDING
- Maximum Speed Limits – 30 MPH in Residential Zone
- Status: PENDING, Bond: #15918, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15931, CASH OR SURETY, $569, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.