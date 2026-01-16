Sweetwater County Arrest Report for January 16, 2026

Sweetwater County Arrest Report for January 16, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

LAWLIS, JACOB HOWARD

Age: 28

Address: NAMPA, ID

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-15

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Controlled Substance
    • Status: PENDING, Bond: #15930, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Defraud Drug/Alcohol Test – Products With Intent to Defraud – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15930, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

STORMENT, BRAYDEN MICHAEL

Age: 19

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2026-01-15

Released: 2026-01-15

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: SCSO

Bond Company: A & L BONDING

  • Maximum Speed Limits – 30 MPH in Residential Zone
    • Status: PENDING, Bond: #15918, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15931, CASH OR SURETY, $569, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Milestone Night for Wolves and Ivie, Tigers Rally in Evanston Win

Milestone Night for Wolves and Ivie, Tigers Rally in Evanston Win

Tiger Talk: Lincoln Young with Tiger Wrestling

Tiger Talk: Lincoln Young with Tiger Wrestling

Cold Shooting Costs Wyoming in Loss to San Diego State

Cold Shooting Costs Wyoming in Loss to San Diego State

Tigers Open Conference Play With Home Doubleheaders Against Evanston and Riverton

Tigers Open Conference Play With Home Doubleheaders Against Evanston and Riverton