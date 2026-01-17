Sweetwater County Arrest Report for January 17, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

OLSON, JAYLEIGH MARIE

Age: 31

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-16

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 1st Offense (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #15939, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Shoplifting-Conceals-1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15938, CASH OR SURETY, $1220, Court: RS MUNICIPAL COURT

NYE, MINNIE JEAN

Age: 64

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-16

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15937, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

DEWITT, DERRECK EDWARD

Age: 30

Address: GRAND JUNCTION, CO

Booking Type: NWS HOLD

Booking Date: 2026-01-16

Arresting Agency: SCSO

CAPOZZA, BODIE J

Age: 26

Address: GRANTSVILLE, UT

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2026-01-16

Scheduled Release: 2026-01-22

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Physical Control – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT

BLACK, XANDER THOMAS

Age: 18

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2026-01-16

Released: 2026-01-16

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

  • Aggravated Assault and Battery – Causes Bodily Injury with a Deadly Weapon, 2 counts (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #15934, CASH OR SURETY, $50000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #15934, CASH OR SURETY, $50000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces- 2nd Offense (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #15934, CASH OR SURETY, $50000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

