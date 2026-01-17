Sweetwater County Arrest Report for January 17, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
OLSON, JAYLEIGH MARIE
Age: 31
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-16
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 1st Offense (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #15939, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Shoplifting-Conceals-1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15938, CASH OR SURETY, $1220, Court: RS MUNICIPAL COURT
NYE, MINNIE JEAN
Age: 64
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-16
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15937, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DEWITT, DERRECK EDWARD
Age: 30
Address: GRAND JUNCTION, CO
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-01-16
Arresting Agency: SCSO
CAPOZZA, BODIE J
Age: 26
Address: GRANTSVILLE, UT
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-01-16
Scheduled Release: 2026-01-22
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Physical Control – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT
BLACK, XANDER THOMAS
Age: 18
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-01-16
Released: 2026-01-16
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
- Aggravated Assault and Battery – Causes Bodily Injury with a Deadly Weapon, 2 counts (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #15934, CASH OR SURETY, $50000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #15934, CASH OR SURETY, $50000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces- 2nd Offense (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #15934, CASH OR SURETY, $50000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.