Sweetwater County Arrest Report for January 18, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
CANFIELD, KAMRYN MARIE
Age: 36
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-17
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Criminal Trespass-Personal Communication-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15941, CASH OR SURETY, $260, Court: RS MUNICIPAL COURT
Age: 41
Address: BIG PINEY, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-01-17
Arresting Agency: ICE
YOUNG, JUSTON MICHAEL
Age: 44
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-01-17
Released: 2026-01-17
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: SCSO
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15943, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15943, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DIAZ ALCARAZ, ANGEL DAVID
Age: 26
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-01-17
Released: 2026-01-17
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: SCSO
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15942, CASH OR SURETY, $450, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GROSSNICKLE, RYNE JORDAN
Age: 28
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-01-17
Released: 2026-01-17
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
- DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15940, CASH OR SURETY, $1240, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Stop Signs
- Status: PENDING, Bond: #15940, CASH OR SURETY, $1240, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Approaching or Entering Intersection-Yield Right-Of-Way
- Status: PENDING, Bond: #15940, CASH OR SURETY, $1240, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic-Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15940, CASH OR SURETY, $1240, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.