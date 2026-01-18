Sweetwater County Arrest Report for January 18, 2026

Sweetwater County Arrest Report for January 18, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

CANFIELD, KAMRYN MARIE

Age: 36

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-17

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Criminal Trespass-Personal Communication-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15941, CASH OR SURETY, $260, Court: RS MUNICIPAL COURT

Age: 41

Address: BIG PINEY, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-01-17

Arresting Agency: ICE

YOUNG, JUSTON MICHAEL

Age: 44

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2026-01-17

Released: 2026-01-17

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: SCSO

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15943, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15943, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

DIAZ ALCARAZ, ANGEL DAVID

Age: 26

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2026-01-17

Released: 2026-01-17

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: SCSO

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15942, CASH OR SURETY, $450, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

GROSSNICKLE, RYNE JORDAN

Age: 28

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2026-01-17

Released: 2026-01-17

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

  • DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15940, CASH OR SURETY, $1240, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Stop Signs
    • Status: PENDING, Bond: #15940, CASH OR SURETY, $1240, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Approaching or Entering Intersection-Yield Right-Of-Way
    • Status: PENDING, Bond: #15940, CASH OR SURETY, $1240, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic-Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15940, CASH OR SURETY, $1240, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

